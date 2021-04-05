Эллардайс рассказал, что "Вест Бромвич" сделал Менди своей мишенью

Главный тренер "Вест Бромвича" Сэм Эллардайс рассказал, что его команда сделала голкипера "Челси" Эдуара Менди своей мишенью.

В минувший уикенд "Вест Бромвич" преподнес настоящую сенсацию, одержав победу 2:5 на "Стэмфорд Бридж".



Конечно, "дроздам" помогло удаление Тиаго Силвы, однако ключом к победе Большом Сэм считает свою тактику, которая была призвана использовать "опрометчивость" Менди.



"Было бы ошибкой позволить им спокойно разыгрывать мяч от голкипера. Поэтому мы сыграли с двумя отдельно действующими нападающими, Матеусом Перейрой и Мбайе Дианье, и старались придерживаться этой тактики как можно дольше, потому что она работала".



"Прессинг очень, очень хорошо работал, учитывая то, что их голкипер может быть опрометчив, может неосторожно выйти из ворот. Если вы видели первый гол, вы заметили, что он отошел к дальней границе штрафной площади и оказался совершенно не у дел".



"Мы чувствовали, что каждый раз, когда мы подвергаем его давлению, у нас возникают хорошие возможности".



"Конечно, вы можете сказать, что удаление помогло и что против 10 играть проще, но тебе все равно нужно было обыграть очень хорошую команду", — сообщил Эллардайс talkSPORT.