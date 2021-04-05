Отношения Сульшера и Де Хеа "становятся проблемой"

Между главным тренером "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннаром Сульшером и Давидом Де Хеа усиливается напряжение, что ставит будущее испанского голкипера в клубе под вопрос.

Вернувшись после международного перерыва, Сульшер оставил на воротах Дина Хендерсона, который сыграл все шесть матчей "Юнайтед" в марте, пока Де Хеа ездил в Испанию на роды своей подруги и затем отбывал карантин.



Однако поездка Де Хеа на свою родину стала всего лишь удобным поводом для Сульшера поменять первого номера — поводом, которого Оле Гуннар давно ждал.



Как утверждает Manchester Evening News со ссылкой на свой источник в раздевалке "красных дьяволов", Сульшер дважды планировал убрать Де Хеа из состава, прежде чем это сделал.



В первом случае Сульшер хотел отвергнуть Де Хеа во время матча против "Вест Бромвича" 21 ноября, но Давид настолько возмутился планами своего наставника, что тот изменил свое решение.



Затем Сульшер собирался поменять Де Хеа на Хендерсона во время матча против "Челси" 28 февраля. Самый высокооплачиваемый игрок Премьер-Лиги вновь выразил свое недовольство и вновь был восстановлен в стартовом составе — а также сохранил свой ворота на замке (0:0) и был признан фанатами "Юнайтед" лучшим игроком той встречи.



С третьей попытки — благодаря стечению обстоятельств — Сульшеру все же удалось осуществить задуманное, и теперь отношения игрока и тренера "становятся проблемой".



И хотя после победы 2:1 над "Брайтоном" Сульшер заявил, что у него "два первых номера", ожидается, что грядущим летом "Юнайтед" продаст или Де Хеа, или Хендерсона.