Гвардиола допустил, что "Сити" купит игрока дороже 100 млн. фунтов
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола похвалил нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда и допустил, что в будущем его клуб потратит свыше 100 миллионов фунтов на одного игрока.
Лишь в минувшую пятницу Гвардиола заявил, что его клуб не может позволить себе Холанда по цене, которую озвучивает пресса.
Выступая перед первым четвертьфинальным матчем Лиг Чемпионов против "Боруссии", Гвардиола заговорил совсем по-другому, дав понять, что трансфер Эрлинга все-таки может случится.
"Этот клуб решил, что пока не будет не тратить близкую к 100 миллионам фунтов сумму на одного игрока".
"Возможно, это случится в будущем, если клуб решит, что это необходимо для усиления команды на следующие 5-10 лет. Мы решили, что пока что не будем этого делать, и поэтому мы этого не делали. Может быть, в будущем".
"Когда ты тратишь кучу денег на одного игрока, это не дает тебе преимущества в плане достижения побед. Футбол — командная игра, здесь каждый делает свой вклад. Соревнования не выигрываются в одиночку, для этого нужен каждый игрок".
"Он (Холанд) исключителен, но для меня неуместно говорить о нем. Его показатели говорят сами за себя. Он может забивать правой ногой, левой ногой, после контратак, из штрафной, головой. Он великолепный нападающий, и каждый знает это. Не обязательно быть тренером — даже слепой может понять, что он хороший нападающий", — цитирует Гвардиолу Daily Mail.
05.04.2021 19:00
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Последние комментарии:
"Этот клуб решил, что пока не будет не тратить"
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КОРОЛЬ!!!
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С нынешним развитием цен, скоро обычный игрок будет стоить под 80млн
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КОРОЛИ!!!
Можем себе позволить. А нищая скузня вынуждена круглосуточно работать ртом, чтобы выкупить Кабака.
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