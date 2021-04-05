Гвардиола допустил, что "Сити" купит игрока дороже 100 млн. фунтов

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола похвалил нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда и допустил, что в будущем его клуб потратит свыше 100 миллионов фунтов на одного игрока.

Лишь в минувшую пятницу Гвардиола заявил, что его клуб не может позволить себе Холанда по цене, которую озвучивает пресса.



Выступая перед первым четвертьфинальным матчем Лиг Чемпионов против "Боруссии", Гвардиола заговорил совсем по-другому, дав понять, что трансфер Эрлинга все-таки может случится.



"Этот клуб решил, что пока не будет не тратить близкую к 100 миллионам фунтов сумму на одного игрока".



"Возможно, это случится в будущем, если клуб решит, что это необходимо для усиления команды на следующие 5-10 лет. Мы решили, что пока что не будем этого делать, и поэтому мы этого не делали. Может быть, в будущем".



"Когда ты тратишь кучу денег на одного игрока, это не дает тебе преимущества в плане достижения побед. Футбол — командная игра, здесь каждый делает свой вклад. Соревнования не выигрываются в одиночку, для этого нужен каждый игрок".



"Он (Холанд) исключителен, но для меня неуместно говорить о нем. Его показатели говорят сами за себя. Он может забивать правой ногой, левой ногой, после контратак, из штрафной, головой. Он великолепный нападающий, и каждый знает это. Не обязательно быть тренером — даже слепой может понять, что он хороший нападающий", — цитирует Гвардиолу Daily Mail.