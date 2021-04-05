Ребекка Уэлс — первая женщина-рефери в истории Футбольной Лиги
37-летняя Ребекка Уэлч стала первым рефери в истории профессионального английского футбола.
Являясь рефери номер один среди женщин по рейтингу FA, Уэлч получила назначение на матч Лиги Два между "Харрогейтом" и "Порт Вейл" в понедельник.
Прежде женщина еще никогда не работала арбитром в поле — ни в Премьер-Лиге, ни в Футбольной Лиге, — так что это действительно историческое достижение.
Впрочем, сама Ребекка едва ли слишком нервничает по этому поводу. За 11 лет судейской карьеры она обслужила кучу матчей среди женщин, включая международные и два финала женского Кубка Англии.
"Я была в шоке, Мне позвонил (шеф рефери) Майкл Джонс, и моей первой реакцией было: "Ох, что я наделала?!"
"Но я очень рада, и именно ради этого я трудилась. Это удивительно, что я получила возможность работать в Футбольной Лиге", — цитирует Уэлч BBC.
05.04.2021 18:00
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Последние комментарии:
вообще не понимаю почему это не обыденность. типа это ж судейство а не игра, бегай, суди и все. какая разница мужчина или женщина? неудивительно что феминизм процветает, реально сделали событие из ничего
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Теперь алеше придется забыть все, чему его учили десятилетиями.
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Теперь на матчах Челси: https://i.gifer.com/J9SL.gif
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Удачи ей! Пусть хорошо судит и без скандалов.
Вообще в АПЛ давно надо на женщин судей переходить (потому что гомосексуалист Юрген Клопп не сможет их подкупить, - очкасты немец лишь на шлифовке болтов специализируется).
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10 красных футболистам щолсбери покажет как минимум
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