Ребекка Уэлс — первая женщина-рефери в истории Футбольной Лиги

Ребекка Уэлч 37-летняя Ребекка Уэлч стала первым рефери в истории профессионального английского футбола.

Являясь рефери номер один среди женщин по рейтингу FA, Уэлч получила назначение на матч Лиги Два между "Харрогейтом" и "Порт Вейл" в понедельник.

Прежде женщина еще никогда не работала арбитром в поле — ни в Премьер-Лиге, ни в Футбольной Лиге, — так что это действительно историческое достижение.

Впрочем, сама Ребекка едва ли слишком нервничает по этому поводу. За 11 лет судейской карьеры она обслужила кучу матчей среди женщин, включая международные и два финала женского Кубка Англии.

"Я была в шоке, Мне позвонил (шеф рефери) Майкл Джонс, и моей первой реакцией было: "Ох, что я наделала?!"

"Но я очень рада, и именно ради этого я трудилась. Это удивительно, что я получила возможность работать в Футбольной Лиге", — цитирует Уэлч BBC.


Метки рефери, Уэлч, Футбольная Лига

Автор mihajlo   

Дата 05.04.2021 18:00

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  1. van-der-slav 05.04.2021 18:28 # van-der-slav
    вообще не понимаю почему это не обыденность. типа это ж судейство а не игра, бегай, суди и все. какая разница мужчина или женщина? неудивительно что феминизм процветает, реально сделали событие из ничего

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  2. gerrard08 05.04.2021 18:22 # gerrard08
    Теперь алеше придется забыть все, чему его учили десятилетиями.

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  3. van-dijk 05.04.2021 18:13 # van-dijk
    Теперь на матчах Челси: https://i.gifer.com/J9SL.gif

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  4. true-manc 05.04.2021 18:08 # true-manc
    Удачи ей! Пусть хорошо судит и без скандалов.

    Вообще в АПЛ давно надо на женщин судей переходить (потому что гомосексуалист Юрген Клопп не сможет их подкупить, - очкасты немец лишь на шлифовке болтов специализируется).

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  5. januzaj00 05.04.2021 18:05 # januzaj00
    10 красных футболистам щолсбери покажет как минимум

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