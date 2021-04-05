Ребекка Уэлс — первая женщина-рефери в истории Футбольной Лиги

37-летняя Ребекка Уэлч стала первым рефери в истории профессионального английского футбола.

Являясь рефери номер один среди женщин по рейтингу FA, Уэлч получила назначение на матч Лиги Два между "Харрогейтом" и "Порт Вейл" в понедельник.



Прежде женщина еще никогда не работала арбитром в поле — ни в Премьер-Лиге, ни в Футбольной Лиге, — так что это действительно историческое достижение.



Впрочем, сама Ребекка едва ли слишком нервничает по этому поводу. За 11 лет судейской карьеры она обслужила кучу матчей среди женщин, включая международные и два финала женского Кубка Англии.



"Я была в шоке, Мне позвонил (шеф рефери) Майкл Джонс, и моей первой реакцией было: "Ох, что я наделала?!"



"Но я очень рада, и именно ради этого я трудилась. Это удивительно, что я получила возможность работать в Футбольной Лиге", — цитирует Уэлч BBC.