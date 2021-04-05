Моуриньо шокировал игроков и персонал "Тоттенхэма"
Игроки и персонал "Тоттенхэма" остались шокированы заявлением главного тренера Жозе Моуриньо насчет отсутствия защитника Тоби Алдервейрлда в матче против "Ньюкасла".
Алдервейрелд и его партнер по обороне Серж Орье не попали даже в числе запасных на воскресный матч Премьер-Лиги, в котором "шпоры" упустили победу на последних минутах — 2:2.
"Они здоровы, но они только вчера вернулись к тренировкам. Они ездили в свои сборные и не сдали тест на COVID вовремя, чтобы присоединиться к тренировкам в четверг и даже в пятницу. Они приступили к занятиям только вчера (в субботу)", — говорил Моуриньо.
Как стало известно Daily Mail от своих источников в лондонском клубе, на самом деле Алдервейрелд вернулся в Англию еще в среду. А в четверг Тоби не просто приехал на тренировочную базу, но и занимался вместе с командой.
Даже видео, опубликованное "Тоттенхэмом" в пятницу с кадрами тренировки за предыдущий день, показывает, что бельгийский защитник был с командой. Что касается Орье, то он приступил к занятиям не позже пятницы.
Таким образом, Моуриньо или запамятовал, или просто соврал. Как бы то ни было, в "Тоттенхэме" недоумевают по поводу высказывания Жозе.
05.04.2021 17:00
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