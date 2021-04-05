Деклан Райс рискует пропустить Евро-2020

Полузащитник "Вест Хэма" Деклан Райс получил травму колена, которая ставит под угрозу его участие в Чемпионате Европы грядущим летом.

Райс сыграл каждую минуту каждого матча "Вест Хэма" в этом сезоне Премьер-Лиги. Благодаря мощной связке Деклана с Томашем Соучеком в центре поля "молотобойцы" смогли включиться в борьбу за попадание в топ-4.



Также Райс блестяще себя проявил во время минувшего международного перерыва, но в заключительном мартовском матче сборной Англии — против Польши в отборе к ЧМ-2022 — получил не только награду лучшему игроку, но и травму колена.



В данный момент нога Райса зафиксирована, дабы не усугубить повреждение. The Telegraph ожидает, что Деклан пропустит от четырех до шести недель.



Однако возможен и менее оптимистичный сценарий, при котором Райсу потребуется операция. В таком случае 22-летний полузащитник совершенно точно пропустит концовку сезона и Евро-2020.



Таким образом, матч против "Вулверхэмптона" сегодня вечером станет первым для "Вест Хэма" в этом сезоне Премьер-Лиги без Райса.