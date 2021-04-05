"Боруссия" готова выслушать предложения по Санчо и Холанду
Генеральный директор дортмундской "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке объявил, что его клуб будет готов рассмотреть предложения насчет вингера Джейдона Санчо и нападающего Эрлинга Холанда грядущим летом.
Как и любой другой футбольный клуб, "Боруссия" сильно пострадала от пандемии коронавируса. Вдобавок сейчас дортмундцы находятся в семи очках от топ-4 Бундеслиги, рискуя остаться без Лиги Чемпионов на следующий сезон.
Сложная финансовая ситуация не позволяет "Боруссии" игнорировать предложения других клубов, так что у грандов Премьер-Лиги есть все шансы этим воспользоваться.
"Я не собираюсь рассуждать о вероятности того или иного события, это не есть хорошо".
"Джейдон Санчо находится с нами гораздо дольше, чем Эрлинг Холанд. С Джейдоном мы тоже поговорим. Как и всегда, мы готовы к диалогу с игроком и агентом, если поступит исключительное предложение".
"Как бы то ни было, я очень уверен, что трансферная активность этим летом не будет большой. Вы можете видеть, какие раны нанес коронавирус большим клубам, и они не затянутся в течение пары недель", — цитирует Ватцке Evening Standard.
05.04.2021 15:00
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