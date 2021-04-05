Фернандеш похвалил Гринвуда

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш похвалил своего юного партнера по команде Мейсона Гринвуда.

Накануне Гринвуд отметился победным голом в матче Премьер-Лиги против "Брайтона" (2:1). Теперь на счету 19-летнего нападающего уже шесть голов в этом сезоне во всех соревнованиях.



Однако Фернандеш считает, что на данном этапе результативность Гринвуда не имеет большого значения, потому что Мейсон приносит пользу команде не только голами.



"Каждый должен помнить, что Мейсон — молодой игрок, и сейчас соперники начинают узнавать его лучше, поэтому ему будет становиться все сложнее и сложнее".



"Это нормально. Это часть развития, и это научит его кое-чему. Не имеет значения, сколько голов он забивает, потому что важнее всего, что он все равно помогает команде и старается изо всех сил".



"Для нас как для команды не имеет значения, кто забивает голы. Забивает Мейсон или нет, он всегда делает другую работу: отбирает мячи, прессингует, обороняется при необходимости, ассистирует, создает опасность".



"Поэтому забивать для него — это не так важно. Он должен помнить, что он все еще очень молодой парень. Конечно, любой нападающий хочет забивать голы, и он будет делать это все чаще и чаще с каждым сезоном", — сообщил Фернандеш MUTV.