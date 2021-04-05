Рэднапп: "Де Брюйне — лучший распасовщик Премьер-Лиги всех времен"

Эксперт Sky Sports Джейми Рэднапп назвал полузащитника "Манчестер Сити" Кевина Де Брюйне лучшим распасовщиком в Премьер-Лиги за всех времен.

В минувшую субботу Де Брюйне помог "Сити" одержать победу 0:2 в гостях у "Лестера" и сделать еще один шаг к титулу Премьер-Лиги.



Кевин с лучшей стороны проявил себя в этом матче, поучаствовав во втором голе, когда одним пасом он отрезал сразу пятерых игроков соперника. Рэднапп просто восхищается умением 29-летнего бельгийца доставлять мяч в нужную точку.



"Де Брюйне — лучший распасовщик, что Премьер-Лига когда-либо видела. Он раздает убийственные пасы, я никогда не видел другого такого игрока. Точность и сила его пасов феноменальны".



"Я обожаю его. Его футбольный IQ так высок. Он замечает возможность для паса, анализирует и феноменальным образом исполняет".



"Все выглядит так легко для него. Он настолько впереди всех, что уже, наверное, приготовил яйца на Пасху".



"Я никогда не видел распасовщика лучше. Он может пробить с 25 метров как Скоулз, он может сделать короткий пас. Это дается ему так легко. Вот это игрок!" — сообщил Рэднапп в эфире.