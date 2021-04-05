Гвардиола: "Продолжу ротировать"

Хосеп Гвардиола Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что продолжит использовать ротацию состава, чтобы преуспеть на всех четырех фронтах.

В субботу, когда "горожане" одержали победу 0:2 против "Лестера", Гвардиола неожиданно оставил Джона Стоунса, Жоау Канселу и Илкая Гюндогана в запасе, а Рахиму Стерлингу позволил сыграть менее 30 минут.

На то у Гвардиолы есть причина. Он продолжает раз за разом тасовать состав, чтобы сохранить свежесть игроков.

"Они люди, а не машины. Знаю, некоторые из них постоянно расстроены, потому что хотят играть в каждом матче, но это невозможно".

"Ты не сможешь сражаться во всех соревнованиях в этом году, в кратчайшем сезоне, если не используешь ротацию. Иначе мы не были бы там, где находимся".

"Конечно, все они могут играть, у них невероятный дух, но им нужен отдых. УЕФА и ФИФА убивают игроков, потому что такое количество матчей — чересчур. У нас еще не было ни одного свободного мид-уика со старта сезона, ни одного".

"Никому из игроков не выдержать подобное — ни физически, ни душевно. Ты не можешь быть готов сражаться за победу каждый день на протяжении такого сезона. Это невозможно".

"Поэтому я ротирую. Когда мы побеждаем, люди говорят: "Хорошая работа, Пеп". Но когда мы проигрываем, люди скажут: "Зачем было ротировать? Нужно было использовать игроков, как обычно". Но это не вариант".

"Зато в следующем матче против "Лидса" у на будут свежие ноги, а против "Лидса" это важнее, чем против кого-либо еще", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 05.04.2021 11:00

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Последние комментарии:




  1. bmw-e34 05.04.2021 11:31 # bmw-e34
    #ВеликийРотатор

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  2. pakhrudinov 05.04.2021 11:18 # pakhrudinov
    Ещё бы бл, накупили игроков на 2 ярда, че б не ротировать

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  3. alexomck 05.04.2021 11:17 # alexomck
    апл по другому не выигрывают, да.

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  4. sausage 05.04.2021 11:15 # sausage
    Ему можно так говорить. Пожалуй, ни у одной команды в мире нет такого количества игроков, из которых можно собрать два равнозначных состава. В предстоящее ТО ещё закупится толпой.

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  5. mancityman 05.04.2021 11:13 # mancityman
    КОРОЛЬ!!!

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  6. mrsimph 05.04.2021 11:13 # mrsimph
    корм для местных австралопитеков в комментах

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