Гвардиола: "Продолжу ротировать"
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что продолжит использовать ротацию состава, чтобы преуспеть на всех четырех фронтах.
В субботу, когда "горожане" одержали победу 0:2 против "Лестера", Гвардиола неожиданно оставил Джона Стоунса, Жоау Канселу и Илкая Гюндогана в запасе, а Рахиму Стерлингу позволил сыграть менее 30 минут.
На то у Гвардиолы есть причина. Он продолжает раз за разом тасовать состав, чтобы сохранить свежесть игроков.
"Они люди, а не машины. Знаю, некоторые из них постоянно расстроены, потому что хотят играть в каждом матче, но это невозможно".
"Ты не сможешь сражаться во всех соревнованиях в этом году, в кратчайшем сезоне, если не используешь ротацию. Иначе мы не были бы там, где находимся".
"Конечно, все они могут играть, у них невероятный дух, но им нужен отдых. УЕФА и ФИФА убивают игроков, потому что такое количество матчей — чересчур. У нас еще не было ни одного свободного мид-уика со старта сезона, ни одного".
"Никому из игроков не выдержать подобное — ни физически, ни душевно. Ты не можешь быть готов сражаться за победу каждый день на протяжении такого сезона. Это невозможно".
"Поэтому я ротирую. Когда мы побеждаем, люди говорят: "Хорошая работа, Пеп". Но когда мы проигрываем, люди скажут: "Зачем было ротировать? Нужно было использовать игроков, как обычно". Но это не вариант".
"Зато в следующем матче против "Лидса" у на будут свежие ноги, а против "Лидса" это важнее, чем против кого-либо еще", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.
05.04.2021 11:00
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Последние комментарии:
#ВеликийРотатор
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Ещё бы бл, накупили игроков на 2 ярда, че б не ротировать
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апл по другому не выигрывают, да.
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Ему можно так говорить. Пожалуй, ни у одной команды в мире нет такого количества игроков, из которых можно собрать два равнозначных состава. В предстоящее ТО ещё закупится толпой.
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КОРОЛЬ!!!
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корм для местных австралопитеков в комментах
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