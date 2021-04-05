Каскарино: "Обамеянг становится вторым Озилом"

Пьер-Эмерик Обамеянг Бывший нападающий "Челси" Тони Каскарино заявил, что капитан "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг превращается во второго Месута Озила.

Еще больше, чем своей новой прической, Обамеянг потряс фанатов "Арсенала" своей невыразительной игрой против "Ливерпуля" в минувшую субботу.

Каскарино чувствует, что после подписания нового контракта габонский нападающий потерял мотивацию и превратился в обузу для своей команды, которой, как оказалось, он не может ничего дать, когда голы не идут.

"Против "Ливерпуля" Обамеянг играл едва ли не позади Тирни".

"Он продолжает вызывать разочарование у меня, потому что я смотрю на него и думаю: "Куда подевалась твоя результативность?" Это единственное, о чем ты думаешь".

"Он напоминает мне второго Озила. Все к этому идет. Ему уже 31, в июне будет 32".

"Как бы ни критиковали Обамеянга раньше, вы всегда могли сослаться на его показатели результативности и сказать, что он отличный нападающий и забивает много голов. Но теперь этого нет, а командного игрока я в нем не вижу. Просто не вижу", — сообщил Каскарино talkSPORT.


Метки Арсенал, Каскарино, Обамеянг

Автор mihajlo   

Дата 05.04.2021 10:00

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Последние комментарии:




  1. mixmaster 05.04.2021 10:49 # mixmaster
    ну значит, как и озила, сплавят.

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  2. p0z1t1v3 05.04.2021 10:05 # p0z1t1v3
    Бедный Арсенал, на одни и те же грабли...

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