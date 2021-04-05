"Арсеналу", возможно, придется продать Сака

"Арсеналу", возможно, придется продать вингера Букайо Сака грядущим летом.

"Арсенал" не может квалифицироваться в Лигу Чемпионов уже четыре сезона кряду, за это время недосчитавшись около 160 миллионов фунтов, которые могло бы принести участие в элитном европейском турнире.



Сейчас "канониры" уже не имеют реальных шансов попасть в топ-4 Премьер-Лиги. Лондонцы еще могут финишировать в зоне Лиги Европы, а для попадания в Лигу Чемпионов им нужно пройти весь путь в плей-офф Лиги Европы.



Таким образом, над "Арсеналом" нависла реальная угроза вообще не попасть в еврокубки на будущий сезон — впервые с 1995/96. Вкупе с пандемией коронавируса это может иметь катастрофические последствия для финансов клуба с "Эмирейтс".



За последний год "Арсенал" крупно потратился на Габриэля и Томаса Партея, а также на контракты с Виллианом и Пьер-Эмериком Обамеянгом. Как сообщает The Times, этот сезон "канониры" могут завершить с убытком в размере свыше 150 млн. фунтов.



Естественно, в таких условиях главному тренеру Микелю Артете было бы крайне сложно развивать свой проект и строить команду. По информации издания, дело может дойти до крайности — до продажи Сака, одного из лучших игроков "Арсенала" в этом сезоне, дабы пополнить трансферный бюджет.