Гвардиола: "Боруссия" платит много денег агентам"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, каким образом дортмундской "Боруссии" удается заманивать в свой клуб лучших талантов Европы.

В свое время "Боруссия" переманила из "Сити" Джейдона Санчо, а позже дважды щелкнула по носу соседей "горожан", опередив "Манчестер Юнайтед" в борьбе за Эрлинга Холанда и Джуда Беллингема.



Гвардиола, на протяжении трех лет тренировавший "Баварию", не сомневается, что соперник "Сити" по 1/4 финала Лиги Чемпионов хорошенько заплатил агенту Мино Райоле, чтобы тот перевез Холанда именно в Дортмунд.



"Если в Манчестере и есть человек, который знает все про дортмундскую "Боруссию", то это я. Этот клуб обладает такой культурой и играет таким образом, что в составе "Боруссии" я не найду ни одного игрока, которого бы нельзя было назвать классным".



"Они тратят много денег на молодых игроков и платят много денег агентам, которые приводят этих игроков, и поэтому они обладают составом из игроков невероятного мастерства. Невероятного".



"Возможно, в этом сезоне им и не хватает стабильности в Бундеслиге, чтобы побеждать каждую неделю, но в двух матчах плей-офф они способы на все", — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.