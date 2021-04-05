Фердинанд предсказывает уход Де Хеа из "Юнайтед"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд ожидает, что голкипер Давид Де Хеа покинет "Олд Траффорд" грядущим летом, если не сможет отвоевать у Дина Хендерсона место в стартовом составе.

Вернувшись после международного перерыва, главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер оставил Хендерсона на воротах, и накануне Дин помог "красным дьяволам" одержать победу 2:1 над "Брайтоном".



Фердинанд уверен, что Де Хеа не будет мириться с ролью запасного голкипера. Вопрос лишь в том, воспользуется ли Хендерсом своим шансом в концовке сезона.



"У тебя есть два варианта. Либо ты сражаешься за свое место в команде, либо говоришь: "С меня хватит, я ухожу куда-нибудь еще".



"Если Дин Хендерсон завершит это сезон как первый номер, я не представляю, что Де Хеа останется. Без шансов, я не представляю этого. Думаю, тогда он уйдет".



"Его зарплата станет препятствием, но в конце концов двух первых номеров не бывает".



"Де Хеа прочно занимал место в команде, но, возможно, теперь Оле изменил свое мнение. Он поставил Хендерсона перед ним. Смирится ли с этим Де Хеа? Не думаю".



"Хендерсон ждал этого шанса. Теперь он под давлением. Справится ли он с этим? Мне интересно посмотреть, на что он способен".



"Сульшер что-то увидел в нем, но теперь он должен проявлять себя. Одно дело быть первым номером в "Шеффилд Юнайтед", но "Манчестер Юнайтед" — это совсем другой размах".



"Давид будет поддерживать его как своего партнера по команде, но когда он вернется домой сегодня вечером, в нем взыграют его гордость и его эго. Если нет, ему здесь не место".



"Он на пике своей карьеры, и он хочет играть каждую неделю", — сообщил Фердинанд BT Sport.