Эрик Байи заразился коронавирусом

"Манчестер Юнайтед" на время остался без защитника Эрика Байи, у которого диагностировали коронавирус.

Сыграв за сборную Кот-д'Ивуара против Нигера и Эфиопии во время международного перерыва в марте, Байи сдал тест на COVID-19 с положительным результатом.



После победы 2:1 над "Брайтоном" в воскресенье вечером главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер сообщил, что Байи борется с инфекцией и до сих пор даже не прилетел в Англию.



"К сожалению, на некоторое время мы остались без Эрика. Он уезжал в сборную Кот-д'Ивуара и там сдал положительный тест на COVID. Так что он пока не вернулся в страну", — цитирует Сульшера Manchester Evening News.



Добавим, в этом сезоне Байи отметился только 14 появлениями в стартовом составе "Юнайтед". Прежде ходили слухи, что Эрик разочарован недостаточной верой в него со стороны Сульшера и задумывается о смене клуба летом.