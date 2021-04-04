Мойес: "Вест Хэм" готов расссмотреть предложения по Райсу и Соучеку"

Наставник "Вест Хэма" Дэвид Мойес заявил, что его клуб готов рассмотреть предложения по полузащитникам Деклану Райсу и Томашу Соучеку.

Великолепная связка Райса и Соучека в центре поля является залогом успешного выступления "молотобойцев" в этом сезоне — в случае победы над "Вулверхэмптоном" в воскресенье подопечные Мойеса поднимутся в топ-4 Премьер-Лиги.



К обоим полузащитникам "Вест Хэма" приписывают интерес топ-клубов. По словам Мойеса, у каждого игрока есть цена, но в случае с Декланом и Томашем она очень высока.



"Да, любой клуб может сделать предложения по нашим игрокам, но пока у нас нет никаких крупных предложений. Надеюсь, мы их и не получим, но мы, как и любой другой клуб, рассмотрели бы их".



"Я уже говорил насчет Деклана, что для его приобретения потребуется Банк Англии и Королевский банк Шотландии".



"Для Томаша в придачу к Банку Англии потребуется Банк Чехии!" — цитирует Мойеса Daily Mirror.