Мойес: "Вест Хэм" готов расссмотреть предложения по Райсу и Соучеку"
Наставник "Вест Хэма" Дэвид Мойес заявил, что его клуб готов рассмотреть предложения по полузащитникам Деклану Райсу и Томашу Соучеку.
Великолепная связка Райса и Соучека в центре поля является залогом успешного выступления "молотобойцев" в этом сезоне — в случае победы над "Вулверхэмптоном" в воскресенье подопечные Мойеса поднимутся в топ-4 Премьер-Лиги.
К обоим полузащитникам "Вест Хэма" приписывают интерес топ-клубов. По словам Мойеса, у каждого игрока есть цена, но в случае с Декланом и Томашем она очень высока.
"Да, любой клуб может сделать предложения по нашим игрокам, но пока у нас нет никаких крупных предложений. Надеюсь, мы их и не получим, но мы, как и любой другой клуб, рассмотрели бы их".
"Я уже говорил насчет Деклана, что для его приобретения потребуется Банк Англии и Королевский банк Шотландии".
"Для Томаша в придачу к Банку Англии потребуется Банк Чехии!" — цитирует Мойеса Daily Mirror.
04.04.2021 23:00
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