Антони Мартиаль рискует пропустить остаток сезона

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиаль рискует уже не сыграть в этом сезоне из-за полученной в сборной Франции травмы колена.

Антони повредил свое колено во втором тайме победного для французов матча против Казахстана (0:2) в Нур-Султане в рамках отбора к ЧМ-2022 неделю назад.



25-летний нападающий не попал в заявку "Юнайтед" на воскресный матч Премьер-Лиги против "Брайтона", и главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер еще до игры рассказал, в чем дело.



"К сожалению, он вывихнул колено в сборной Франции. Так всегда со сборными... Ты скрещиваешь пальцы и надеешься, что игроки вернулся здоровыми".



"Похоже на то, что он может пропустить остаток сезона, и это очень расстраивает — особенно с учетом того, что на первый взгляд травма не казалась серьезной, но она именно такая", — сообщил Сульшер MUTV.



Позже в интервью BT Sport Оле Гуннар высказался чуть оптимистичнее.



"Надеемся, он вернется до окончания сезона, но мы не уверены", — сказал норвежец.