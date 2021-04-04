Моуриньо раскритиковал игроков "Тоттенхэма"

Жозе Моуриньо Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо раскритиковал свою команду после упущенной победы против "Ньюкасла".

В воскресенье "шпоры" были вынуждены довольствоваться только ничейным результатом на "Сент-Джеймс Парк" (2:2), пропустив второй гол за пять минут до конца.

Это был очередной матч, изобилующий оборонительными ошибками "Тоттенхэма", и Моуриньо чувствует, что причина кроется в низком мастерстве отдельных игроков.

"Я разочарован. Мы нуждались в победе, и мы приехали сюда за победой. Мы были не так далеки, но сделали игру нестабильной индивидуальными ошибками в обороне. Мы постоянно давали шансы "Ньюкаслу", чтобы оставаться в игре".

"Мы имели самый крупный момент в матче, чтобы сделать счет 3:1 и прикончить игру (когда Кейн пробил в штангу), а на следующей минуте мы пропустили гол".

"Мы трудились хорошо, мы трудились упорно, но случились ошибки, которые, наверно, не нужно называть ошибками, потому что они связаны с мастерством отдельных игроков здесь".

"Это легко понять, если посмотреть на второй пропущенный гол. Там было три показательных момента: когда выполнялась подача, когда мяч дошел до дальней штанги и достался сопернику, когда мяч оказался перед воротами с расположенными там двумя нашими центральными защитниками".

"Премьер-Лига — это сложно, здесь играют в футбол на высоком уровне, и когда ты не показываешь, что соответствуешь этому уровню, приходится сложно", — цитирует Моуриньо Goal.


Метки Моуриньо, Ньюкасл, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 04.04.2021 21:00

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Последние комментарии:




  1. hunter022 04.04.2021 21:43 # hunter022
    АПЛ уже не тянет пусть едет в Занзибар там снова будет special one

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  2. gerrard08 04.04.2021 21:32 # gerrard08
    Работает на неустойку

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  3. superperez101 04.04.2021 21:23 # superperez101
    2 топ напа а играет от соперника
    и потом ноет

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  4. mixmaster 04.04.2021 21:16 # mixmaster
    ну все, началось. маур гонит на игроков. те - его сливают.

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  5. sausage 04.04.2021 21:13 # sausage
    Ну тут он прав, Санчес и Рондон вообще не уровень команды из топ6.

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  6. mancunia-planet 04.04.2021 21:03 # mancunia-planet
    Вот такой вот Чмауриньё сволач, срет в открытую на свою команду. Поэтому не люблю этого переводчика, просто дерьмо, а не человек

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