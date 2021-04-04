Моуриньо раскритиковал игроков "Тоттенхэма"

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо раскритиковал свою команду после упущенной победы против "Ньюкасла".

В воскресенье "шпоры" были вынуждены довольствоваться только ничейным результатом на "Сент-Джеймс Парк" (2:2), пропустив второй гол за пять минут до конца.



Это был очередной матч, изобилующий оборонительными ошибками "Тоттенхэма", и Моуриньо чувствует, что причина кроется в низком мастерстве отдельных игроков.



"Я разочарован. Мы нуждались в победе, и мы приехали сюда за победой. Мы были не так далеки, но сделали игру нестабильной индивидуальными ошибками в обороне. Мы постоянно давали шансы "Ньюкаслу", чтобы оставаться в игре".



"Мы имели самый крупный момент в матче, чтобы сделать счет 3:1 и прикончить игру (когда Кейн пробил в штангу), а на следующей минуте мы пропустили гол".



"Мы трудились хорошо, мы трудились упорно, но случились ошибки, которые, наверно, не нужно называть ошибками, потому что они связаны с мастерством отдельных игроков здесь".



"Это легко понять, если посмотреть на второй пропущенный гол. Там было три показательных момента: когда выполнялась подача, когда мяч дошел до дальней штанги и достался сопернику, когда мяч оказался перед воротами с расположенными там двумя нашими центральными защитниками".



"Премьер-Лига — это сложно, здесь играют в футбол на высоком уровне, и когда ты не показываешь, что соответствуешь этому уровню, приходится сложно", — цитирует Моуриньо Goal.