Рюдигер выгнан с тренировки "Челси" после стычки с Кепой

Антонио Рюдигер и Кепа Аррисабалага Главный тренер "Челси" Томас Тухель выгнал с тренировки защитника Антонио Рюдигера, который повздорил с голкипером Кепой Аррисабалагой.

Накануне "Челси" потерпел неожиданное поражение от "Вест Бромвича", уступив предпоследней команде Премьер-Лиги в домашних стенах со счетом 2:5.

Страсти кипели в Лондоне и на следующий день. Как сообщает The Telegraph, во время двустороннего матча на базе "синих" Рюдигер опоздал на мяч и врезался в Кепу.

Начав выяснять отношения на словах, немец и испанец принялись толкать друг друга, но были быстро разведены по разным углам партнерами по команде. Антонио не отреагировал на приказ Тухеля успокоиться и на заключительные пять минут тренировки был отправлен в раздевалку.

Впоследствии Рюдигер принес извинения Кепе, и теперь Тухель считает этот конфликт двух игроков, которые весь матч с "Вест Бромвичем" провели на скамейке запасных, улаженным.

Утверждается, что это не единственный конфликт, разгоревшийся в "Челси" за последние сутки. Сразу после унизительного поражения от аутсайдера разногласия возникли у капитана Сесара Аспиликуэты и Риса Джеймса, но здесь до рукоприкладства не дошло.


Метки Аррисабалага, происшествия, Рюдигер, Челси

Автор mihajlo   

Дата 04.04.2021 20:00

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  1. acceptodessa 04.04.2021 20:23 # acceptodessa
    был бы терри, выебал бы горивадусобагуна первом же свидании

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  2. skydreams 04.04.2021 20:08 # skydreams
    Терри бы такой херни не допустил, а просто бы всем всё объяснил одним взглядом, а если не помогло бы - то и пиздюлей мог прописать. А аспилиХУЭТА наверное прибежал, скривил рожу в ужасной гримасе и начал руками махать во все стороны. Ещё и с Рисом сцепился, наверное Рис ему пояснил, что он даже ногтя капитана Челси не стоит, и правильно сделал

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  3. true-manc 04.04.2021 20:04 # true-manc
    В добавок к скаузерскому цирку, походу, открывается еще один в Лондоне. Запасаемся попкорном. Пенисы как-то рано начали сливать Тухеля, на рекорд идут.

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  4. suddenly 04.04.2021 20:03 # suddenly
    >>но были быстро разведены по разным углам партнерами по команде

    По каким нахуй углам? Их что в угол поставили?

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  5. ganinilyha 04.04.2021 20:02 # ganinilyha
    Всё-таки Рюдигер крыса, против очередного тренера бунтует

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