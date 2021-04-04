Рюдигер выгнан с тренировки "Челси" после стычки с Кепой

Главный тренер "Челси" Томас Тухель выгнал с тренировки защитника Антонио Рюдигера, который повздорил с голкипером Кепой Аррисабалагой.

Накануне "Челси" потерпел неожиданное поражение от "Вест Бромвича", уступив предпоследней команде Премьер-Лиги в домашних стенах со счетом 2:5.



Страсти кипели в Лондоне и на следующий день. Как сообщает The Telegraph, во время двустороннего матча на базе "синих" Рюдигер опоздал на мяч и врезался в Кепу.



Начав выяснять отношения на словах, немец и испанец принялись толкать друг друга, но были быстро разведены по разным углам партнерами по команде. Антонио не отреагировал на приказ Тухеля успокоиться и на заключительные пять минут тренировки был отправлен в раздевалку.



Впоследствии Рюдигер принес извинения Кепе, и теперь Тухель считает этот конфликт двух игроков, которые весь матч с "Вест Бромвичем" провели на скамейке запасных, улаженным.



Утверждается, что это не единственный конфликт, разгоревшийся в "Челси" за последние сутки. Сразу после унизительного поражения от аутсайдера разногласия возникли у капитана Сесара Аспиликуэты и Риса Джеймса, но здесь до рукоприкладства не дошло.