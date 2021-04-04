Рюдигер выгнан с тренировки "Челси" после стычки с Кепой
Главный тренер "Челси" Томас Тухель выгнал с тренировки защитника Антонио Рюдигера, который повздорил с голкипером Кепой Аррисабалагой.
Накануне "Челси" потерпел неожиданное поражение от "Вест Бромвича", уступив предпоследней команде Премьер-Лиги в домашних стенах со счетом 2:5.
Страсти кипели в Лондоне и на следующий день. Как сообщает The Telegraph, во время двустороннего матча на базе "синих" Рюдигер опоздал на мяч и врезался в Кепу.
Начав выяснять отношения на словах, немец и испанец принялись толкать друг друга, но были быстро разведены по разным углам партнерами по команде. Антонио не отреагировал на приказ Тухеля успокоиться и на заключительные пять минут тренировки был отправлен в раздевалку.
Впоследствии Рюдигер принес извинения Кепе, и теперь Тухель считает этот конфликт двух игроков, которые весь матч с "Вест Бромвичем" провели на скамейке запасных, улаженным.
Утверждается, что это не единственный конфликт, разгоревшийся в "Челси" за последние сутки. Сразу после унизительного поражения от аутсайдера разногласия возникли у капитана Сесара Аспиликуэты и Риса Джеймса, но здесь до рукоприкладства не дошло.
04.04.2021 20:00
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был бы терри, выебал бы горивадусобагуна первом же свидании
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Терри бы такой херни не допустил, а просто бы всем всё объяснил одним взглядом, а если не помогло бы - то и пиздюлей мог прописать. А аспилиХУЭТА наверное прибежал, скривил рожу в ужасной гримасе и начал руками махать во все стороны. Ещё и с Рисом сцепился, наверное Рис ему пояснил, что он даже ногтя капитана Челси не стоит, и правильно сделал
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В добавок к скаузерскому цирку, походу, открывается еще один в Лондоне. Запасаемся попкорном. Пенисы как-то рано начали сливать Тухеля, на рекорд идут.
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>>но были быстро разведены по разным углам партнерами по команде
По каким нахуй углам? Их что в угол поставили?
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Всё-таки Рюдигер крыса, против очередного тренера бунтует
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