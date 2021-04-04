"Ювентус" сообщил Райоле, что хочет, но не может вернуть Погба

Поль Погба "Ювентус" не будет возвращать полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба грядущим летом.

В данный момент карьера Погба находится на распутье. У Поля остается всего один полный год по контракту с "красными дьяволами".

Как сообщает Stretty News со ссылкой на осведомленный источник, изначально Погба был настроен вернуться в "Ювентус", откуда он и перешел в "Юнайтед" в 2016 году.

Однако чемпионы Серии А сообщили агенту Мино Райоле, что — при всем своем желании — не могут потянуть обратный трансфер Погба. Стоимость Поля и его запросы по зарплате — это чересчур для клуба, сильно пострадавшего от пандемии коронавируса и раннего вылета из Лиги Чемпионов.

Другой источник издания "всецело ожидает", что теперь 28-летний игрок сборной Франции заключит новый контракт с "Юнайтед".


Метки Манчестер Юнайтед, Погба, Райола, слухи, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 04.04.2021 19:00

Количество просмотров Просмотров: 864

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. suddenly 04.04.2021 20:05 # suddenly
    Я сообщаю вам, что хочу мерседес, но не могу себе позволить.

    (ответить)

  2. ganinilyha 04.04.2021 19:44 # ganinilyha
    У бананыча фантазии хватает только на 2 клуба?

    (ответить)

  3. dallaslp 04.04.2021 19:26 # dallaslp
    думаю, Погба под руководством Пирло не очень-то и хочет играть на самом деле

    (ответить)

  4. sausage 04.04.2021 19:09 # sausage
    Норм у манков игрочишка, продлевает контракт от безысходки. Хотя, возможно это Райола воду мутит, а самому нигеру пох. Сомневаюсь, что он сможет сейчас перейти в какой-нибудь более статусный клуб, к тому же выступление в ЛЧ на следующий год считай обеспечено.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: