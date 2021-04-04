"Ювентус" сообщил Райоле, что хочет, но не может вернуть Погба

"Ювентус" не будет возвращать полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба грядущим летом.

В данный момент карьера Погба находится на распутье. У Поля остается всего один полный год по контракту с "красными дьяволами".



Как сообщает Stretty News со ссылкой на осведомленный источник, изначально Погба был настроен вернуться в "Ювентус", откуда он и перешел в "Юнайтед" в 2016 году.



Однако чемпионы Серии А сообщили агенту Мино Райоле, что — при всем своем желании — не могут потянуть обратный трансфер Погба. Стоимость Поля и его запросы по зарплате — это чересчур для клуба, сильно пострадавшего от пандемии коронавируса и раннего вылета из Лиги Чемпионов.



Другой источник издания "всецело ожидает", что теперь 28-летний игрок сборной Франции заключит новый контракт с "Юнайтед".