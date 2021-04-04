"Ювентус" сообщил Райоле, что хочет, но не может вернуть Погба
"Ювентус" не будет возвращать полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба грядущим летом.
В данный момент карьера Погба находится на распутье. У Поля остается всего один полный год по контракту с "красными дьяволами".
Как сообщает Stretty News со ссылкой на осведомленный источник, изначально Погба был настроен вернуться в "Ювентус", откуда он и перешел в "Юнайтед" в 2016 году.
Однако чемпионы Серии А сообщили агенту Мино Райоле, что — при всем своем желании — не могут потянуть обратный трансфер Погба. Стоимость Поля и его запросы по зарплате — это чересчур для клуба, сильно пострадавшего от пандемии коронавируса и раннего вылета из Лиги Чемпионов.
Другой источник издания "всецело ожидает", что теперь 28-летний игрок сборной Франции заключит новый контракт с "Юнайтед".
04.04.2021 19:00
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Я сообщаю вам, что хочу мерседес, но не могу себе позволить.
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У бананыча фантазии хватает только на 2 клуба?
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думаю, Погба под руководством Пирло не очень-то и хочет играть на самом деле
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Норм у манков игрочишка, продлевает контракт от безысходки. Хотя, возможно это Райола воду мутит, а самому нигеру пох. Сомневаюсь, что он сможет сейчас перейти в какой-нибудь более статусный клуб, к тому же выступление в ЛЧ на следующий год считай обеспечено.
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