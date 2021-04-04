"Тоттенхэм" упустил победу в гостях у "Ньюкасла"

"Тоттенхэм" лишился победы в гостях у "Ньюкасла", пропустив ответный гол за пять минут до конца — 2:2.

По сравнению с поражением 3:0 от "Брайтона" главный тренер "сорок" Стив Брюс ввел пять новых игроков в стартовый состав: Эмиля Крафта, Мэтта Ритчи, Шона Лонгстаффа, Джейкоба Мерфи и Дуайта Гэйла.



Стартовый состав "шпор" не изменился относительно победы 0:2 над "Астон Виллой". Сон Хен Мин выздоровел и начал матч в запасе.



"Тоттенхэм" лучше начал матч, атакуя и пристреливаясь, но при этом в обороне выглядел хрупко, и вскоре "Ньюкасл" это почувствовал.



Еще на 19-й минуте хозяева едва не открыли счет, однако Уго Льорис отразил и удар Гэйла головой, и его добивание в упор.



В конце концов "сороки" открыли счет, наказав соперника за очередную оборонительную ошибку. Все началось с потери Яфета Танганги, и Жоэлинтон просто расстрелял ворота после передачи от Лонгстаффа — 1:0.



Ответ гостей последовал незамедлительно. Джовани Ло Чельсо выполнил неточную передачу в штрафную, а Крафт, пытаясь выбить мяч, сделал подарок Харри Кейну, который поразил ворота со считанных метров — 1:1.



А на 35-й минуте "шпоры" и вовсе вышли вперед. Получив отличную передачу от Танги Ндомбеле и избежав офсайда, Кейн ворвался в штрафную по правому краю, после чего хлестко пробил в дальний угол — 1:2.



Так быстро перевернув игру, дальше гости предпочли играть надежно, лишний раз не рискуя. "Ньюкасл" в позиционном футболе был практически беззуб.



Во втором тайме "Тоттенхэм" продолжил удерживать победный счет. У "сорок" были кое-какие подходы к воротам, но на голевые моменты это не тянуло, не считая неудачной попытки Жоэлинтона замкнуть передачу партнера на дальней штанге.



Если кто и мог забить следующий гол, то это были "шпоры". Например, на 67-й минуте только Мигель Альмирон остановил мяч на линии ворот после удара головой Танганги. А на 85-й минуте Кейн и вовсе попал в штангу.



Но в ответной атаке после попадания Кейна в каркас ворот хозяева внезапно сравняли счет. Появившийся на замену Джо Уиллок добил мяч в ворота после того, как Альмирону не дали нанести удар головой — 2:2.



Так сложилось, что вместо хет-трика Кейна "Тоттенхэм" пропустил ответный гол и лишился победы. "Шпоры" неплохо контролировали игру, но оборона всегда была готова подвести команду, что и случилось.



"Ньюкасл" — "Тоттенхэм". Отчет о матче