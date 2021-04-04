"Тоттенхэм" упустил победу в гостях у "Ньюкасла"

Джо Уиллок "Тоттенхэм" лишился победы в гостях у "Ньюкасла", пропустив ответный гол за пять минут до конца — 2:2.

По сравнению с поражением 3:0 от "Брайтона" главный тренер "сорок" Стив Брюс ввел пять новых игроков в стартовый состав: Эмиля Крафта, Мэтта Ритчи, Шона Лонгстаффа, Джейкоба Мерфи и Дуайта Гэйла.

Стартовый состав "шпор" не изменился относительно победы 0:2 над "Астон Виллой". Сон Хен Мин выздоровел и начал матч в запасе.

"Тоттенхэм" лучше начал матч, атакуя и пристреливаясь, но при этом в обороне выглядел хрупко, и вскоре "Ньюкасл" это почувствовал.

Еще на 19-й минуте хозяева едва не открыли счет, однако Уго Льорис отразил и удар Гэйла головой, и его добивание в упор.

В конце концов "сороки" открыли счет, наказав соперника за очередную оборонительную ошибку. Все началось с потери Яфета Танганги, и Жоэлинтон просто расстрелял ворота после передачи от Лонгстаффа — 1:0.

Ответ гостей последовал незамедлительно. Джовани Ло Чельсо выполнил неточную передачу в штрафную, а Крафт, пытаясь выбить мяч, сделал подарок Харри Кейну, который поразил ворота со считанных метров — 1:1.

А на 35-й минуте "шпоры" и вовсе вышли вперед. Получив отличную передачу от Танги Ндомбеле и избежав офсайда, Кейн ворвался в штрафную по правому краю, после чего хлестко пробил в дальний угол — 1:2.

Так быстро перевернув игру, дальше гости предпочли играть надежно, лишний раз не рискуя. "Ньюкасл" в позиционном футболе был практически беззуб.

Во втором тайме "Тоттенхэм" продолжил удерживать победный счет. У "сорок" были кое-какие подходы к воротам, но на голевые моменты это не тянуло, не считая неудачной попытки Жоэлинтона замкнуть передачу партнера на дальней штанге.

Если кто и мог забить следующий гол, то это были "шпоры". Например, на 67-й минуте только Мигель Альмирон остановил мяч на линии ворот после удара головой Танганги. А на 85-й минуте Кейн и вовсе попал в штангу.

Но в ответной атаке после попадания Кейна в каркас ворот хозяева внезапно сравняли счет. Появившийся на замену Джо Уиллок добил мяч в ворота после того, как Альмирону не дали нанести удар головой — 2:2.

Так сложилось, что вместо хет-трика Кейна "Тоттенхэм" пропустил ответный гол и лишился победы. "Шпоры" неплохо контролировали игру, но оборона всегда была готова подвести команду, что и случилось.

"Ньюкасл" — "Тоттенхэм". Отчет о матче


Метки Ньюкасл, обзор матча, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 04.04.2021 18:00

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  1. gandalf 04.04.2021 18:50 # gandalf
    пидараc чмоур все силами старается не играть в следующем сезоне в лч)

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  2. imf-tau 04.04.2021 18:50 # imf-tau
    Моуру на пенсию пора, таки его футбол устарел.

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  3. scouser2005 04.04.2021 18:48 # scouser2005
    Сороки выебли петухов... А маур сейчас будет срать куриным дерьмом.

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  4. sausage 04.04.2021 18:44 # sausage
    Нормально, неормально, шпоры тормознули, надо ещё завтра Эвертон и Вест Хэм осадить.

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  5. true-manc 04.04.2021 18:19 # true-manc
    Автобусный балабол моуриньо не меняется, лишь на пресс-конференциях языком чесать может. Благо после моих обличительных речей (увы, спустя 7 лет) до всех людей наконец дошло, что он ничего из себя не представляет как тренер. Скоро уже из Тоттенхэма его вышвырнут, а дальше только Ливерпул тренировать этому португальскому позорнику (Жозе назначат, когда у Клоппа контракт закончится и очкастый мошенник сбежит от скаузеров).

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  6. brown-ale 04.04.2021 18:15 # brown-ale
    Жаль, но это вряд ли нас спасет :-(

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  7. mixmaster 04.04.2021 18:08 # mixmaster
    Символично игрок Арсенала покарал ттх и моура.

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  8. liverfun 04.04.2021 18:08 # liverfun
    касл очень достойно сыграл, моменты не хуже чем у петушков были, ничья справедливый итог

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  9. keane16 04.04.2021 18:06 # keane16
    Норм Брюси попустил кадык цыгану и тутошнему чуркагану. Даже лучший нап мира не спас

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