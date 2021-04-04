Пулишич снова травмирован

Поражение 2:5 от "Вест Бромвича" обернулось для "Челси" новой травмой полузащитника Кристиана Пулишича.

Именно Пулишич открыл счет в субботнем матче Премьер-Лиги на "Стэмфорд Бридж", однако в перерыве главный тренер "синих" Томас Тухель заменил своего бывшего подопечного по дортмундской "Боруссии" на Мейсона Маунта.



Оказывается, эта замена была не тактической. Кристиан получил травму задней поверхности бедра и теперь рискует не сыграть против "Порту" в Лиге Чемпионов в ближайшую среду.



"Кристиан совершил ускорение, когда выходил на второй тайм, и сказал нам, что его задняя поверхность бедра не выдержит, если он продолжит игру. Поэтому мы сразу же решили заменить его", — цитирует Тухеля Sky Sports.



Добавим, это уже не первая травма такого рода у Пулишича. Ранее Фрэнк Лэмпард, предшественник Тухеля, говорил, что "Челси" находится в поисках корня проблем.