Пулишич снова травмирован

Кристиан Пулишич Поражение 2:5 от "Вест Бромвича" обернулось для "Челси" новой травмой полузащитника Кристиана Пулишича.

Именно Пулишич открыл счет в субботнем матче Премьер-Лиги на "Стэмфорд Бридж", однако в перерыве главный тренер "синих" Томас Тухель заменил своего бывшего подопечного по дортмундской "Боруссии" на Мейсона Маунта.

Оказывается, эта замена была не тактической. Кристиан получил травму задней поверхности бедра и теперь рискует не сыграть против "Порту" в Лиге Чемпионов в ближайшую среду.

"Кристиан совершил ускорение, когда выходил на второй тайм, и сказал нам, что его задняя поверхность бедра не выдержит, если он продолжит игру. Поэтому мы сразу же решили заменить его", — цитирует Тухеля Sky Sports.

Добавим, это уже не первая травма такого рода у Пулишича. Ранее Фрэнк Лэмпард, предшественник Тухеля, говорил, что "Челси" находится в поисках корня проблем.


Метки Пулишич, травмы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 04.04.2021 17:00

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  1. true-manc 04.04.2021 17:09 # true-manc
    Пенисы после матча с колбасниками тоже подхватили скаузерский СПИД и начали помирать как мухи. Канте, теперь вот этот Пулпсик.

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