Давид Луис перенес операцию на колене

Защитник "Арсенала" Давид Луис все же не смог избежать операции на колене.

Напомним, Луис пропустил матч Премьер-Лиги против "Ливерпуля" в субботу, а после поражения со счетом 0:3 главный тренер "канониров" Микель Артета поведал, что в данный момент решается вопрос о том, нужна ли Давиду операция.



И вот сейчас "Арсенал" объявил, что Луису все-таки пришлось лечь под нож хирурга. Процедура была проведена в воскресенье утром и признана успешной.



В своем заявлении лондонский клуб лишь сообщает, что 33-летний бразилец вернется в строй "в предстоящие недели". Сможет ли ветеран еще сыграть в этом сезоне, неясно.