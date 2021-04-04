Мата близок к продлению контракта с "Юнайтед"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата близок к продлению своего контракта на 12 месяцев.

В этом сезоне Премьер-Лиги Мата сыграл лишь 338 минут, отметившись четырьмя появлениями в стартовом составе "красных дьяволов".



Контракт Хуана истекает в конце этого сезона, и ранее ожидалось, что экс-игрок "Челси" покинет "Олд Траффорд" грядущим летом.



Однако Daily Star стало известно, что "Юнайтед" передумал отпускать Мату свободным агентом и теперь собирается воспользоваться своей опцией по продлению контракта ветерана на следующий сезон.



Сам Хуан счастлив задержаться в "Юнайтед", но если к нему вдруг возникнет интерес других клубов, "дьяволы" смогут выручить около 5 миллионов фунтов за 32-летнего испанца.