Мата близок к продлению контракта с "Юнайтед"

Хуан Мата Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата близок к продлению своего контракта на 12 месяцев.

В этом сезоне Премьер-Лиги Мата сыграл лишь 338 минут, отметившись четырьмя появлениями в стартовом составе "красных дьяволов".

Контракт Хуана истекает в конце этого сезона, и ранее ожидалось, что экс-игрок "Челси" покинет "Олд Траффорд" грядущим летом.

Однако Daily Star стало известно, что "Юнайтед" передумал отпускать Мату свободным агентом и теперь собирается воспользоваться своей опцией по продлению контракта ветерана на следующий сезон.

Сам Хуан счастлив задержаться в "Юнайтед", но если к нему вдруг возникнет интерес других клубов, "дьяволы" смогут выручить около 5 миллионов фунтов за 32-летнего испанца.


Метки контракты, Манчестер Юнайтед, Мата

Автор mihajlo   

Дата 04.04.2021 15:00

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  1. januzaj00 04.04.2021 15:26 # januzaj00
    Любимый игрок

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  2. gandalf 04.04.2021 15:08 # gandalf
    е6аный чмоур заруинил карьеру гения. мог бы до сих пор в челси в основе играть

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  3. liverbro 04.04.2021 15:07 # liverbro
    Один вопрос-зачем мумушным это надо?

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