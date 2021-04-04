"Пэлас" видит в Фонсеке замену для Ходжсона

"Кристал Пэлас" добавил главного тренера "Ромы" Паулу Фонсенку в шорт-лист на замену Рою Ходжсону.

Контракт Ходжсона истекает в конце этого сезона, и стороны пока даже не обсуждали продление сотрудничества. На "Селхерст Парк" давно крепнет ощущение, что клубу пора пригласить более молодого и прогрессивного специалиста, нежели 73-летний Рой.



По информации Daily Mail, "орлы" уже сформировали список кандидатов, которые могут заменить Ходжсона. Сюда вошли экс-наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард, Стив Купер из "Суонси", Шон Дайч из "Бернли".



А теперь на радаре "Пэлас" оказался и Фонсека, который до переезда в Италию в 2019 году поработал с "Брагой" и "Шахтером". Несмотря на фиаско Франка Де Бура, "орлы" вновь задумываются о приглашении иностранного специалиста.



Под руководством 48-летнего португальца "Рома" играет в довольно симпатичный футбол, сражаясь за попадание в топ-4 Серии А. Кроме того, подопечные Фонсеки достигли 1/4 финала Лиги Европы, где сыграют с "Аяксом".