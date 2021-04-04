"Пэлас" видит в Фонсеке замену для Ходжсона
"Кристал Пэлас" добавил главного тренера "Ромы" Паулу Фонсенку в шорт-лист на замену Рою Ходжсону.
Контракт Ходжсона истекает в конце этого сезона, и стороны пока даже не обсуждали продление сотрудничества. На "Селхерст Парк" давно крепнет ощущение, что клубу пора пригласить более молодого и прогрессивного специалиста, нежели 73-летний Рой.
По информации Daily Mail, "орлы" уже сформировали список кандидатов, которые могут заменить Ходжсона. Сюда вошли экс-наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард, Стив Купер из "Суонси", Шон Дайч из "Бернли".
А теперь на радаре "Пэлас" оказался и Фонсека, который до переезда в Италию в 2019 году поработал с "Брагой" и "Шахтером". Несмотря на фиаско Франка Де Бура, "орлы" вновь задумываются о приглашении иностранного специалиста.
Под руководством 48-летнего португальца "Рома" играет в довольно симпатичный футбол, сражаясь за попадание в топ-4 Серии А. Кроме того, подопечные Фонсеки достигли 1/4 финала Лиги Европы, где сыграют с "Аяксом".
04.04.2021 14:00
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в том плане, что этого товарища, с его симпатичным футболом, скоро могут попросить из ромы, разве что. сейчас ему какой-то записной середняк, заигрывающий с зоной вылета АПЛ временами, вряд-ли нужен. остальные кандидаты тож из разряда "аономненадо", либо спорные.
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