Финал Кубка Лиги пройдет при 8,000 зрителей

Финал Кубка Лиги между "Манчестер Сити" и "Тоттенхэмом" сможет принять 8,000 зрителей.

Напомним, 25 апреля "горожане" и "шпоры" сойдутся на "Уэмбли", чтобы разыграть первый трофей в сезоне 2020/21.



В отличие от полуфинала Кубка Англии между "Лестером" и "Саутгемптоном" 18 апреля, в финале Кубка Лиги смогут присутствовать фанаты обеих команд.



Оба этих матча, а также назначенный на 15 мая финал Кубка Англии, на котором смогут присутствовать 21,000 зрителей, станут тестовыми мероприятиями в преддверии планируемого возвращения фанатов на стадионы, сообщает BBC.