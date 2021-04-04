Финал Кубка Лиги пройдет при 8,000 зрителей

Кубок Лиги Финал Кубка Лиги между "Манчестер Сити" и "Тоттенхэмом" сможет принять 8,000 зрителей.

Напомним, 25 апреля "горожане" и "шпоры" сойдутся на "Уэмбли", чтобы разыграть первый трофей в сезоне 2020/21.

В отличие от полуфинала Кубка Англии между "Лестером" и "Саутгемптоном" 18 апреля, в финале Кубка Лиги смогут присутствовать фанаты обеих команд.

Оба этих матча, а также назначенный на 15 мая финал Кубка Англии, на котором смогут присутствовать 21,000 зрителей, станут тестовыми мероприятиями в преддверии планируемого возвращения фанатов на стадионы, сообщает BBC.


Метки Кубок Лиги, Манчестер Сити, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 04.04.2021 13:00

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  1. anabanana94 04.04.2021 13:21 # anabanana94
    Историческое дерьмо будет для нас

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  2. hunter022 04.04.2021 13:06 # hunter022
    Не поможет уйдет на щите

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  3. empry 04.04.2021 13:06 # empry
    На везении и автобусе Моур вывезет. Это будет первый и последний трофей при нем в "Тоттенхэме".

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  4. superperez101 04.04.2021 13:01 # superperez101
    маур должен показать на что способен
    4-этажный автобус с резкими выпадами кейна и сона

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