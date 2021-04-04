Финал Кубка Лиги пройдет при 8,000 зрителей
Финал Кубка Лиги между "Манчестер Сити" и "Тоттенхэмом" сможет принять 8,000 зрителей.
Напомним, 25 апреля "горожане" и "шпоры" сойдутся на "Уэмбли", чтобы разыграть первый трофей в сезоне 2020/21.
В отличие от полуфинала Кубка Англии между "Лестером" и "Саутгемптоном" 18 апреля, в финале Кубка Лиги смогут присутствовать фанаты обеих команд.
Оба этих матча, а также назначенный на 15 мая финал Кубка Англии, на котором смогут присутствовать 21,000 зрителей, станут тестовыми мероприятиями в преддверии планируемого возвращения фанатов на стадионы, сообщает BBC.
04.04.2021 13:00
Просмотров: 315
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Историческое дерьмо будет для нас
(ответить)
Не поможет уйдет на щите
(ответить)
На везении и автобусе Моур вывезет. Это будет первый и последний трофей при нем в "Тоттенхэме".
(ответить)
маур должен показать на что способен
4-этажный автобус с резкими выпадами кейна и сона
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий