Сульшер исключает переход Агуэро в "Юнайтед"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер дал понять, что его клуб не будет приглашать нападающего "Манчестер Сити" Серхио Агуэро.

Покупка забивного нападающего является одним из приоритетов для Сульшера на летнее трансферное окно, и ранее "Юнайтед" назывался в числе претендентов на Агуэро, который станет свободным агентом в конце сезона.



Однако Сульшер не одобряет поступки игроков вроде Карлоса Тевеса, которые плюют на преданность и переходят не просто в стан одного из злейших врагов, но и в стан соседей по городу.



"Я бы не ожидал, что какой-нибудь игрок, посвятивший клубу 10 лет, захочет перейти в соседний клуб".



"Это не по мне. Я знаю, что мы профессионалы, но когда ты поиграл за "Манчестер Юнайтед", ты не переходишь в "Манчестер Сити". Такие примеры были в прошлом, но я их не одобряю. Я не буду называть их имена, но все мы знаете, кого я имею ввиду. Я достаточно сказал".



"Если бы меня, поигравшего за "Манчестер Юнайтед", попытался бы подписать конкурирующий клуб, то как быть с преданностью? Преданность — одно из качеств, которые я очень высоко ценю", — цитирует Сульшера Daily Mail.