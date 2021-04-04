"Юнайтед" готов заплатить Де Хеа, чтобы тот ушел

Давид Де Хеа Голкипер Давид Де Хеа, вероятно, покинет "Манчестер Юнайтед" по окончании этого сезона.

Как сообщает Daily Mirror в эксклюзивном материале, главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер собирается сделать ставку на Дина Хендерсона как на первого номера команды со следующего сезона.

План Сульшера был поддержан руководством "Юнайтед". В данный момент на пятерых своих голкиперов "красные дьяволы" тратят 570 тысяч фунтов в неделю, что не укладывается ни в какие рамки с учетом экономического кризиса.

При этом Де Хеа и вовсе является самым высокооплачиваемым игроком Премьер-Лиги, исправно получая 350 тыс. фунтов в неделю, несмотря на регулярные ляпы.

Естественно, Давид добровольно не откажется от столь роскошного контракта, и "Юнайтед" может потребоваться выплатить компенсацию 30-летнему испанцу, чтобы тот согласился перейти в другой клуб.

"Дьяволы" надеются выручить с продажи Де Хеа до 50 млн. фунтов, тогда как Серхио Ромеро, Жоэл Перейра и Ли Грант покинут клуб свободными агентами по истечении своих контрактов в конце сезона.


Метки Де Хеа, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 04.04.2021 10:00

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Последние комментарии:




  1. alexomck 04.04.2021 11:30 # alexomck
    вроде и не плохой план в теории - разгрузить платежку и немного заработать. Де Хеа со своим окладом всеж не компенсирует плюхами сверху, аки Погба, дятлу он не шибко нужен.
    с другой стороны он захочет в Испанию к жене, а там места в топ-3 заняты. ну мож на Италию, Францию она и согласится. но у части макарон денег на такого перца не хватит, либо нужды, опять же, нет. вообще Париж хороший город - идеально было бы.

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  2. keane16 04.04.2021 11:23 # keane16
    Охуенно

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  3. vyrentz 04.04.2021 10:50 # vyrentz
    Блять, где теперь все эти манки-полупокеры, которые отвергали реальность? Самая сектантская команда в АПЛ, ватники от футбола, никогда не смотрят на вещи трезво.

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  4. quavo 04.04.2021 10:44 # quavo
    Какие же пидарасы конченные этот ваш му

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  5. kedr 04.04.2021 10:37 # kedr
    На кой кому косячный кипер нужен за 50?))

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  6. fc-oil 04.04.2021 10:25 # fc-oil
    бизнес кар

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  7. chelsiukpro 04.04.2021 10:04 # chelsiukpro
    Удачи в продаже за 50лямов :))

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