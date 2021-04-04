"Юнайтед" готов заплатить Де Хеа, чтобы тот ушел
Голкипер Давид Де Хеа, вероятно, покинет "Манчестер Юнайтед" по окончании этого сезона.
Как сообщает Daily Mirror в эксклюзивном материале, главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер собирается сделать ставку на Дина Хендерсона как на первого номера команды со следующего сезона.
План Сульшера был поддержан руководством "Юнайтед". В данный момент на пятерых своих голкиперов "красные дьяволы" тратят 570 тысяч фунтов в неделю, что не укладывается ни в какие рамки с учетом экономического кризиса.
При этом Де Хеа и вовсе является самым высокооплачиваемым игроком Премьер-Лиги, исправно получая 350 тыс. фунтов в неделю, несмотря на регулярные ляпы.
Естественно, Давид добровольно не откажется от столь роскошного контракта, и "Юнайтед" может потребоваться выплатить компенсацию 30-летнему испанцу, чтобы тот согласился перейти в другой клуб.
"Дьяволы" надеются выручить с продажи Де Хеа до 50 млн. фунтов, тогда как Серхио Ромеро, Жоэл Перейра и Ли Грант покинут клуб свободными агентами по истечении своих контрактов в конце сезона.
04.04.2021 10:00
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Последние комментарии:
вроде и не плохой план в теории - разгрузить платежку и немного заработать. Де Хеа со своим окладом всеж не компенсирует плюхами сверху, аки Погба, дятлу он не шибко нужен.
с другой стороны он захочет в Испанию к жене, а там места в топ-3 заняты. ну мож на Италию, Францию она и согласится. но у части макарон денег на такого перца не хватит, либо нужды, опять же, нет. вообще Париж хороший город - идеально было бы.
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Охуенно
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Блять, где теперь все эти манки-полупокеры, которые отвергали реальность? Самая сектантская команда в АПЛ, ватники от футбола, никогда не смотрят на вещи трезво.
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Какие же пидарасы конченные этот ваш му
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На кой кому косячный кипер нужен за 50?))
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бизнес кар
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Удачи в продаже за 50лямов :))
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