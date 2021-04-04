"Юнайтед" готов заплатить Де Хеа, чтобы тот ушел

Голкипер Давид Де Хеа, вероятно, покинет "Манчестер Юнайтед" по окончании этого сезона.

Как сообщает Daily Mirror в эксклюзивном материале, главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер собирается сделать ставку на Дина Хендерсона как на первого номера команды со следующего сезона.



План Сульшера был поддержан руководством "Юнайтед". В данный момент на пятерых своих голкиперов "красные дьяволы" тратят 570 тысяч фунтов в неделю, что не укладывается ни в какие рамки с учетом экономического кризиса.



При этом Де Хеа и вовсе является самым высокооплачиваемым игроком Премьер-Лиги, исправно получая 350 тыс. фунтов в неделю, несмотря на регулярные ляпы.



Естественно, Давид добровольно не откажется от столь роскошного контракта, и "Юнайтед" может потребоваться выплатить компенсацию 30-летнему испанцу, чтобы тот согласился перейти в другой клуб.



"Дьяволы" надеются выручить с продажи Де Хеа до 50 млн. фунтов, тогда как Серхио Ромеро, Жоэл Перейра и Ли Грант покинут клуб свободными агентами по истечении своих контрактов в конце сезона.