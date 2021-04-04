Давид Луис пропусит "несколько недель, как минимум"

Давид Луис Из-за травмы колена защитник "Арсенала" Давид Луис пропустит минимум несколько недель и, возможно, даже ляжет на операцию.

Перед матчем против "Ливерпуля" лондонский клуб сухо сообщил, что Луис не сыграет из-за возникшего в правом колене дискомфорта.

После поражения со счетом 0:3 главный тренер "Арсенала" Микель Артета рассказал, что проблема довольно серьезна, и 33-летний бразилец, чей контракт истекает в июне, рискует уже не сыграть в этом сезоне.

"Мы пока не знаем. Есть несколько вариантов: более консервативный с процедурным лечением или с помощью операции".

"Прямо сейчас мы разговариваем с докторами, чтобы принять правильное решение. Но похоже на то, что он пропустит несколько недель, как минимум", — цитирует Артету Evening Standard.


Метки Арсенал, Луис, травмы

Автор mihajlo   

Дата 04.04.2021 09:00

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