Давид Луис пропусит "несколько недель, как минимум"

Из-за травмы колена защитник "Арсенала" Давид Луис пропустит минимум несколько недель и, возможно, даже ляжет на операцию.

Перед матчем против "Ливерпуля" лондонский клуб сухо сообщил, что Луис не сыграет из-за возникшего в правом колене дискомфорта.



После поражения со счетом 0:3 главный тренер "Арсенала" Микель Артета рассказал, что проблема довольно серьезна, и 33-летний бразилец, чей контракт истекает в июне, рискует уже не сыграть в этом сезоне.



"Мы пока не знаем. Есть несколько вариантов: более консервативный с процедурным лечением или с помощью операции".



"Прямо сейчас мы разговариваем с докторами, чтобы принять правильное решение. Но похоже на то, что он пропустит несколько недель, как минимум", — цитирует Артету Evening Standard.