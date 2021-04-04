30-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье, 4 апреля, четырьмя поединками продолжится 30-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

САУТГЕМПТОН — БЕРНЛИ 14:00 Онлайн-трансляция



Международный перерыв случился очень вовремя для "Саутгемптона", который проиграл 10 из 12 последних матчей в Премьер-Лиге. "Бернли" уверенно движется к продлению прописки в элите, потерпев лишь одно поражение в восьми последних поединках чемпионата. "Святые" имеют возможность впервые с сезона 1970/71 сделать дубль против "бордовых" в рамках чемпионата.



Капитан "Саутгемптона" Джеймс Уорд-Проуз надеется вовремя залечить икроножную мышцу, которую он травмировал в сборной Англии. Тео Уолкотт и Данни Ингс приступили к тренировкам и могут сыграть.



Из лазарета "Бернли" возвращаются Чарли Тэйлор и Джек Корк, но Кевин Лонг, Робби Брэйди и Эшли Барнс вне игры.



НЬЮКАСЛ — ТОТТЕНХЭМ 16:05



"Ньюкасл" находится в опасной близости от зоны вылета, выиграв всего два из 18 последних матчей в Премьер-Лиге. За этот отрезок "сороки" набрали 11 очков — меньше всех в дивизионе. "Тоттенхэм" преодолел недавний кризис, одержав четыре победы в пяти последних поединках чемпионата — как и в 15 предыдущих. "Ньюкасл" проиграл пять из шести последних домашних встреч со "шпорами в Премьер-Лиге.



"Ньюкасл" все еще вынужден обходиться без своего лучшего бомбардира Каллума Уилсона, но может вернуться Аллан Сен-Максимен. Айзек Хейден в этом сезоне уже не сыграет.



"Тоттенхэм" снова может рассчитывать на Серхио Регилсона и Сона Хен Мина. Мэтт Дохерти и Бен Дэвис травмированы.



АСТОН ВИЛЛА — ФУЛХЭМ 18:30



"Астон Вилла" выиграла лишь один из семи последних матчей в Премьер-Лиге, но теперь Джек Грилиш вернулся в строй, и это совсем другое дело. "Фулхэм" в случае победы сможет выкарабкаться из зоны вылета, если "Ньюкасл" не обыграет "Тоттенхэм". Правда, "дачники" одержали только одну победу в 17 последних выездах на "Вилла Парк" в рамках чемпионата.



Как уже было сказано, пропустивший семь недель Грилиш снова готов играть за "Виллу". Поправился и Кортни Хауз. Не за горами и возвращение Уэсли Мораеса.



В лазарете "Фулхэма" остается Том Кэрни, который не играет с декабря. Бобби Декордова-Рид решил свои проблемы со здоровьем.



МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — БРАЙТОН 21:30



"Манчестер Юнайтед" не пропустил ни одного гола в четырех последних матчах Премьер-Лиги и имеет возможность укрепиться на втором месте после субботних осечек "Челси" и "Лестера". "Брайтон" отправляется на этот выезд послед двух побед подряд, которые слегка отдалили команду Грэма Поттера от зоны вылета. "Красные дьяволы" выиграли все пять последних встреч с "чайками", четырежды забивая по три гола.



Нападающие "Юнайтед" Маркус Рэшфорд и Мейсон Гринвуд вернулись к полноценным тренировкам в пятницу. А вот Виктор Линделеф и Антони Мартиаль свои проблемы едва ли успеют решить.



"Брайтон" устроит фитнес-тест для Аарона Коннолли, но Адам Уэбстер точно не сыграет.