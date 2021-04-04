30-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

Бруну Фернандеш В воскресенье, 4 апреля, четырьмя поединками продолжится 30-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

САУТГЕМПТОН — БЕРНЛИ 14:00 Онлайн-трансляция

Международный перерыв случился очень вовремя для "Саутгемптона", который проиграл 10 из 12 последних матчей в Премьер-Лиге. "Бернли" уверенно движется к продлению прописки в элите, потерпев лишь одно поражение в восьми последних поединках чемпионата. "Святые" имеют возможность впервые с сезона 1970/71 сделать дубль против "бордовых" в рамках чемпионата.

Капитан "Саутгемптона" Джеймс Уорд-Проуз надеется вовремя залечить икроножную мышцу, которую он травмировал в сборной Англии. Тео Уолкотт и Данни Ингс приступили к тренировкам и могут сыграть.

Из лазарета "Бернли" возвращаются Чарли Тэйлор и Джек Корк, но Кевин Лонг, Робби Брэйди и Эшли Барнс вне игры.

НЬЮКАСЛ — ТОТТЕНХЭМ 16:05

"Ньюкасл" находится в опасной близости от зоны вылета, выиграв всего два из 18 последних матчей в Премьер-Лиге. За этот отрезок "сороки" набрали 11 очков — меньше всех в дивизионе. "Тоттенхэм" преодолел недавний кризис, одержав четыре победы в пяти последних поединках чемпионата — как и в 15 предыдущих. "Ньюкасл" проиграл пять из шести последних домашних встреч со "шпорами в Премьер-Лиге.

"Ньюкасл" все еще вынужден обходиться без своего лучшего бомбардира Каллума Уилсона, но может вернуться Аллан Сен-Максимен. Айзек Хейден в этом сезоне уже не сыграет.

"Тоттенхэм" снова может рассчитывать на Серхио Регилсона и Сона Хен Мина. Мэтт Дохерти и Бен Дэвис травмированы.

АСТОН ВИЛЛА — ФУЛХЭМ 18:30

"Астон Вилла" выиграла лишь один из семи последних матчей в Премьер-Лиге, но теперь Джек Грилиш вернулся в строй, и это совсем другое дело. "Фулхэм" в случае победы сможет выкарабкаться из зоны вылета, если "Ньюкасл" не обыграет "Тоттенхэм". Правда, "дачники" одержали только одну победу в 17 последних выездах на "Вилла Парк" в рамках чемпионата.

Как уже было сказано, пропустивший семь недель Грилиш снова готов играть за "Виллу". Поправился и Кортни Хауз. Не за горами и возвращение Уэсли Мораеса.

В лазарете "Фулхэма" остается Том Кэрни, который не играет с декабря. Бобби Декордова-Рид решил свои проблемы со здоровьем.

МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — БРАЙТОН 21:30

"Манчестер Юнайтед" не пропустил ни одного гола в четырех последних матчах Премьер-Лиги и имеет возможность укрепиться на втором месте после субботних осечек "Челси" и "Лестера". "Брайтон" отправляется на этот выезд послед двух побед подряд, которые слегка отдалили команду Грэма Поттера от зоны вылета. "Красные дьяволы" выиграли все пять последних встреч с "чайками", четырежды забивая по три гола.

Нападающие "Юнайтед" Маркус Рэшфорд и Мейсон Гринвуд вернулись к полноценным тренировкам в пятницу. А вот Виктор Линделеф и Антони Мартиаль свои проблемы едва ли успеют решить.

"Брайтон" устроит фитнес-тест для Аарона Коннолли, но Адам Уэбстер точно не сыграет.


Метки анонс тура, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 04.04.2021 08:00

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Последние комментарии:




  1. jack-4poker 04.04.2021 09:17 # jack-4poker
    Хоть можно посмотреть на норм матч с Великим Манчестер Юнайтед , а то всю субботу игры гомосексуалистов всех мастей

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  2. meshuggah 04.04.2021 09:15 # meshuggah
    Портовые шлюхи подтянулись нюхнуть жопы пенсов
    респикт

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  3. januzaj00 04.04.2021 09:03 # januzaj00
    Хозяева на классе

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  4. chelsea88 04.04.2021 08:40 # chelsea88
    Гейгуннеры ожидаемо отсосали, зря только кукарекали перед матчем)

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  5. alexander-arnold 04.04.2021 08:26 # alexander-arnold
    Всех аутсайдеров в один день поставили, класс

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  6. chelsea88 04.04.2021 08:20 # chelsea88
    Нормас вчера скаузеры вые6али беспомощных микспёсиков)

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