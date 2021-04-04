Клопп: "Трент снова проявил свой класс"

После победы 0:3 над "Арсеналом" наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп особенно выделил защитника Трента Александер-Арнольда.

На пресс-конференции в пятницу Клопп уже говорил, что был шокирован решением своего коллеги Гарета Саутгейта не вызывать Александер-Арнольда в сборную Англии на отборочные матчи к ЧМ-2022 в конце марта.



Клопп утверждал, что никакого спада формы у Трента нет, и матч с "Арсеналом" подтвердил его слова. Свой первый и одновременно победный гол "красные" забили как раз после роскошной навесной передачи 22-летнего англичанина.



"Трент снова проявил свой класс. Я не хочу заводить забавных дискуссий по этому поводу — так решил Гарет, и он имеет полное право на это".



"Но Трент в хорошей форме, а если кто-то утверждает обратное, я должен сказать, что он ошибается", — приводит слова Клоппа Evening Standard.