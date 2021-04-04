Артета: "Я в шоке"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета признался, что шокирован игрой своей команды против "Ливерпуля".

В субботу вечером "канониры" были разгромлены на своем поле действующим чемпионом Премьер-Лиги со счетом 0:3.



Артета затрудняется объяснить этот результат, но чувствует, что "Арсенал" мог проиграть и крупнее.



"Мы совершенно заслужили проиграть этот матч. Они были лучше нас во всех отношениях, и они заслужили победить с таким счетом или даже крупнее. Я несу ответственность за то, как мы сыграли сегодня".



"Нам не хватало пяти или шести игроков, но я не ищу никаких оправданий. Планка "Арсенала" гораздо выше, и я должен заставить команду играть на соответствующем уровне".



"Мы уступили в том числе и в плане техники. Мы постоянно теряли мяч, игра в пас не ладилась. У нас не получались базовые вещи".



"В данный момент я в шоке. Учитывая то, как команда тренировалась, я не ожидал этого", — сообщил Артета Sky Sports.