"Ливерпуль" разгромил беспомощный "Арсенал"

"Ливерпуль" сократил отставание от четвертого "Челси" до двух очков благодаря крупной победе в гостях у "Арсенала" — 0:3.

По сравнению с 3:3 против "Вест Хэма" в стартовом составе "канониров" вышли Габриэль, Роб Холдинг, Дани Себальос и Николя Пепе, заменив Давида Луиса, Пабло Мари, Гранита Джаку и Букайо Сака.



В старт "красных" после травмы вернулся Роберто Фирмино, заменив Диогу Жоту. Джеймс Милнер появился вместо Джорджиньо Вейналдума.



Матч начался в невысоком темпе, но постепенно "Ливерпуль" забрал себе мяч и принялся оказывать давление, просто не позволяя хозяевам выходить из обороны.



Атаки гостей доводились до логического завершения, но большинство ударов оказывалось неточными — как, например, на 35-й минуте, когда Милнер промахнулся из отличной позиции по центру штрафной.



"Арсенал" почти ничего не показал впереди до перерыва, а вдобавок потерял с травмой защитника Кирана Тирни, вместо которого вышел Седрик Соареш.



Во втором тайме давление "Ливерпуля" все же принесло свои плоды. На 64-й минуте оказавшийся лишим для сборной Англии Трент Александер-Арнольд выполнил крученую подачу с правого фланга к дальней штанге, где едва появившийся на замену Жота неотразимо пробил головой — 0:1.



Спустя четыре минуты "красные" сняли все вопросы об исходе матча. Мохамед Салах продрался мимо Габриэля по правому краю штрафной площади, а затем пробил между ног Бернду Лено — 0:2.



Дело было сделано, но гости не отказали себе в удовольствии сделать счет разгромным, благо соперник уже не сопротивлялся. На 81-й минуте Габриэль ошибся при выход из обороны, и "Арсенал" тут же получил контратаку на свои ворота. Пока Садио Мане разворачивался в центре штрафной, но мячу пробил набежавший Жота — 0:3.



"Ливерпуль" оказался на две головы сильнее, тогда как "Арсенал" сыграл не просто осторожно, а трусливо. Кажется, "красные" возвращаются в форму, и с такой игрой у них будут все шансы ворваться в топ-4.



"Арсенал" — "Ливерпуль". Отчет о матче