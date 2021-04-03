"Ливерпуль" разгромил беспомощный "Арсенал"

Трент Александер-Арнольд и Диогу Жота "Ливерпуль" сократил отставание от четвертого "Челси" до двух очков благодаря крупной победе в гостях у "Арсенала" — 0:3.

По сравнению с 3:3 против "Вест Хэма" в стартовом составе "канониров" вышли Габриэль, Роб Холдинг, Дани Себальос и Николя Пепе, заменив Давида Луиса, Пабло Мари, Гранита Джаку и Букайо Сака.

В старт "красных" после травмы вернулся Роберто Фирмино, заменив Диогу Жоту. Джеймс Милнер появился вместо Джорджиньо Вейналдума.

Матч начался в невысоком темпе, но постепенно "Ливерпуль" забрал себе мяч и принялся оказывать давление, просто не позволяя хозяевам выходить из обороны.

Атаки гостей доводились до логического завершения, но большинство ударов оказывалось неточными — как, например, на 35-й минуте, когда Милнер промахнулся из отличной позиции по центру штрафной.

"Арсенал" почти ничего не показал впереди до перерыва, а вдобавок потерял с травмой защитника Кирана Тирни, вместо которого вышел Седрик Соареш.

Во втором тайме давление "Ливерпуля" все же принесло свои плоды. На 64-й минуте оказавшийся лишим для сборной Англии Трент Александер-Арнольд выполнил крученую подачу с правого фланга к дальней штанге, где едва появившийся на замену Жота неотразимо пробил головой — 0:1.

Спустя четыре минуты "красные" сняли все вопросы об исходе матча. Мохамед Салах продрался мимо Габриэля по правому краю штрафной площади, а затем пробил между ног Бернду Лено — 0:2.

Дело было сделано, но гости не отказали себе в удовольствии сделать счет разгромным, благо соперник уже не сопротивлялся. На 81-й минуте Габриэль ошибся при выход из обороны, и "Арсенал" тут же получил контратаку на свои ворота. Пока Садио Мане разворачивался в центре штрафной, но мячу пробил набежавший Жота — 0:3.

"Ливерпуль" оказался на две головы сильнее, тогда как "Арсенал" сыграл не просто осторожно, а трусливо. Кажется, "красные" возвращаются в форму, и с такой игрой у них будут все шансы ворваться в топ-4.

"Арсенал" — "Ливерпуль". Отчет о матче


Метки Арсенал, Ливерпуль, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 03.04.2021 23:55

Количество просмотров Просмотров: 1620

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. liverpool888 04.04.2021 00:36 # liverpool888
    с победой фанатов Ливерпуля!
    порадовал Трент, мог бы оформлять еще 2 голевые. понравилась его реакция на не вызов в сборную Англии. если отыграет оставшиеся матчи не ниже уровня сегодняшней игры, то будет основным защитником сборной на Евро.
    Игра команды смотрелась целостно, есть признаки выздоровления команды. не чувствуется угнетенности, проблемы психологии уже не витают в воздухе. с осечкой Челси борьба за зону ЛЧ обостриться еще сильнее, тем более свои матчи не сыграл Тоттенхэм и ВХЮ.
    Фирмино без травмы был явно не в своей тарелке, больше других выпадал из игры. Жота и Салах тоже заслуживают похвалы, а вот у Мане были свои моменты, но подвела реализация.

    (ответить)

  2. seregaball 04.04.2021 00:35 # seregaball
    А где фанат голубезны (манчес. Сити

    (ответить)

  3. alexomck 04.04.2021 00:34 # alexomck
    жопа животворящий, кста, покарал арсенал и аллах между 2 жоп протокольных закинул.

    (ответить)

  4. jack-4poker 04.04.2021 00:31 # jack-4poker
    Ну хоть когото победе картоний чимпиён

    (ответить)

  5. sausage 04.04.2021 00:28 # sausage
    А где безвиз? С девушкой гуляет со второго тайма Челси - ВБА?

    (ответить)

  6. mugabe 04.04.2021 00:21 # mugabe
    В сети опубликованы отрывки из готовящейся к изданию автобиографии Мохаммеда Салаха. Предлагаем читателям фапл.ру ознакомиться с ключевым эпизодом сего произведения:

    "Встаёт Юрген первым. Приближает к себе Хендерсона. Вставляет Хендерсон в юргенову верзоху уд свой. Кряхтит Юрген от удовольствия, скалит в темноте зубы белые. Обнимает Хендерсона Мане, вставляет ему смазанный рог свой. Ухает Хендерсон утробно. Мане Робертсон заправляет, Робертсону — Ван Дейк, Ван Дейку — Алиссон, Алиссону — Трент, Тренту — Милнер, а уж Милнеру липкую сваю забить и мой черед настал. Обхватываю брата левофлангового левою рукою, а правой направляю уд свой ему в верзоху. Широка верзоха у Милнера. Вгоняю уд ему по самые ядра багровые. Милнер даже не крякает: привык, универсал умелый. Обхватываю его покрепче, прижимаю к себе, щекочу бородою. А уж ко мне Фирмино пристраивается. Чую верзохой дрожащую булаву его. Увесиста она — без толчка не влезет. Торкается Фирмино, вгоняет в меня толстоголовый уд свой. До самых кишок достает махина его, стон нутряной из меня выжимая. Стону в ухо Фирмино. Фирмино кряхтит в моё, руками молодецкими меня обхватывает. Не вижу того, кто вставляет ему, но по кряхтению разумею — уд достойный. Ну, да и нет среди нас недостойных — всем немцы уды обновили, укрепили, обустроили. Есть чем и друг друга усладить, и пенсов наказать. Собирается, сопрягается гусеница ливерпульская. Ухают и кряхтят позади меня. По закону братства ЛФК левофланговые с правофланговыми чередуются, а уж потом молодёжь пристраивается. Так у Юргена заведено. И слава Аллаху… По вскрикам и бормотанию чую — молодых черёд пришёл. Подбадривает Юрген их: — Не робей, зелень! Стараются молодые, рвутся друг другу в верзохи тугие. Помогают им резервисты темные, направляют, поддерживают. Вот предпоследний молодой вскрикнул, последний крякнул — и готова гусеница. Сложилась. Замираем. — Кам он! — кричит Юрген. — Кам он-кам он! — гремим в ответ. Шагнул Юрген. И за ним, за головою гусеницы двигаемся все мы. Ведет Юрген нас в купель. Просторна она, вместительна. Теплою водою наполняется, заместо ледяной. — Кам он! Кам он! — кричим, обнявшись, ногами перебирая. Идём за Юргеном. Идём. Идём. Идём гусеничным шагом. Светятся муде наши, вздрагивают уды в верзохах. — Кам он! Кам он! Входим в купель. Вскипает вода пузырями воздушными вокруг нас. По муде погружается Юрген, по пояс, по грудь. Входит вся гусеница красная в купель. И встаёт. Теперь — помолчать время. Напряглись руки мускулистые, засопели ноздри молодецкие, закряхтели футболисты. Сладкой работы время пришло. Окучиваем друг друга. Колышется вода вокруг нас, волнами ходит, из купели выплёскивается. И вот уж подступило долгожданное, дрожь по всей гусенице прокатывается. И: — Ка-а-а-а-м-о-о-н!!! Дрожит потолок сводчатый. А в купели — шторм девятибалльный. — Кам-о-о-о-н!!! Реву в ухо Милнеру, а Фирмино в мое вопит: — Кам-о-о-о-н!!! You'll never walk alone!!!…"

    (ответить)

  7. scauzer11 04.04.2021 00:19 # scauzer11
    а где эти Лондонские финалисты ЛЧ , куда их смыло?))

    (ответить)

  8. sausage 04.04.2021 00:18 # sausage
    Арсенал, кстати, встрял с Обамеянгом. Чел тупо переключился после нового контракта. И ведь от него сейчас очень сложно будет избавится, ещё 2 года по контракту, зп - космос. Кто сможет себе позволить потерявшего мотивацию пенсионера с такой зп, даже, если его можно будет покупить за 30 лямов.

    (ответить)

  9. vyrentz 04.04.2021 00:18 # vyrentz
    Трент - МОТМ, как по мне, понятно, что дадут Жоте, но все равно. Мане, Фирмино, Тяьго, Робертсон - пиздец. Не удивительно, что последнего заменили.
    Артета, что это было вообще? Команда ни на что не претендует в АПЛ, зачем автобусить

    (ответить)

  10. alexomck 04.04.2021 00:15 # alexomck
    вернутся на энфилд и покажут свой настоящий класс

    (ответить)

  11. abrec 04.04.2021 00:15 # abrec
    Слабо сыграли . Арсенал немощен. Дальше видно будет .

    (ответить)

  12. gerrard08 04.04.2021 00:15 # gerrard08
    Какое же мягкое гг было сегодня, хз были ли в этом сезоне более сыкливые соперники у нас. Лфк не то что бы выздоровевший, но Жота наша мессия прямосейчас. Милли в утиль, Мо хорош, остальные норм. Мане и Фирма должны быть на скамье.
    ЮНВА, топ 4 еще ближе.

    (ответить)

  13. scouser2005 04.04.2021 00:07 # scouser2005
    Рамос. Смотри с лавки на Салаха... ))

    (ответить)

  14. yxaxaxaxaxa 04.04.2021 00:06 # yxaxaxaxaxa
    Челси не выдержат давления финального отрезка и отлетят из четверки закономерно, Ливерпуль же наоборот 3 года играющий под давлением , на изи катком вкатится в 4

    (ответить)

  15. imf-tau 04.04.2021 00:05 # imf-tau
    Или Артета физручелло, или игроки кладут болта на его инструкции. Абсолютно нулевой матч Арсенала.

    (ответить)

  16. sausage 04.04.2021 00:05 # sausage
    Фабиньо - монстр, как-то постепенно стал на данный момент одним из лучших опорников в АПЛ, наряду с Ндиди и может быть Фернандиньо.

    (ответить)

  17. lovrentiy 04.04.2021 00:05 # lovrentiy
    Матч включил на 64 минуте и сразу гол.
    Не знаю, чем в первом тайме занимались, но судя по стате, Фирмино видать пород моменты, пока Жота лавку разогревал.

    (ответить)

  18. zhan-lfc 04.04.2021 00:04 # zhan-lfc
    пздц стата 5 дома проебов и 5 винов на выезде

    (ответить)

  19. reams 04.04.2021 00:03 # reams
    печально, что все силы оставили на никому не нужную ле и даже в таком случае играли на равных с картонными, ну да пох

    (ответить)

  20. alexander-arnold 04.04.2021 00:03 # alexander-arnold
    С победой красная армия! Прекрасная игра, прекрасный результат!
    Все молодцы.

    Приятно было послушать Стогниенко сегодня. Топ

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: