Сеюнджю заразился коронавирусом и остается в Турции
Защитник "Лестера" Чаглар Сеюнджю пропустил матч против "Манчестер Сити", потому что заразился коронавирусом.
Сеюнджю неожиданно не оказалось в заявке "Лестера" на субботний матч Премьер-Лиги, в котором подопечные Брендана Роджерса потерпели поражение со счетом 0:2.
Оказывается, Чаглар до сих пор даже не прилетел в Англию. Защитник стал одним из нескольких игроков сборной Турции, подхвативших COVID-19 в этот международный перерыв, и сейчас отбывает карантин на родине.
Как сообщает Sky Sports, в данный момент "Лестер" работает совместно с Федерацией футбола Турции, чтобы поскорее вернуть Сеюнджю в расположение клуба.
03.04.2021 23:00
Просмотров: 279
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Сенджю не будет две недели или в трех играх. Что ж прекрасная новость
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий