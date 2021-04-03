Сеюнджю заразился коронавирусом и остается в Турции

Чаглар Сеюнджю Защитник "Лестера" Чаглар Сеюнджю пропустил матч против "Манчестер Сити", потому что заразился коронавирусом.

Сеюнджю неожиданно не оказалось в заявке "Лестера" на субботний матч Премьер-Лиги, в котором подопечные Брендана Роджерса потерпели поражение со счетом 0:2.

Оказывается, Чаглар до сих пор даже не прилетел в Англию. Защитник стал одним из нескольких игроков сборной Турции, подхвативших COVID-19 в этот международный перерыв, и сейчас отбывает карантин на родине.

Как сообщает Sky Sports, в данный момент "Лестер" работает совместно с Федерацией футбола Турции, чтобы поскорее вернуть Сеюнджю в расположение клуба.


Метки Лестер, Сеюнджю

Автор mihajlo   

Дата 03.04.2021 23:00

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  1. mansoor 04.04.2021 00:15 # mansoor
    Сенджю не будет две недели или в трех играх. Что ж прекрасная новость

    (ответить)

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