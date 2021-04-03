"Атлетико" следит за Харри Уинксом

"Атлетико" следит за ситуацией вокруг полузащитника Харри Уинкса в "Тоттенхэме".

По информации Sky Sports, "Атлетико" интересовался Уинксом еще прошлым летом, сделав ряд запросов насчет игрока сборной Англии.



В этом сезоне Уинксу так и не удалось ворваться в планы главного тренера "шпор" Жозе Моуриньо. Харри не был вызван в национальную команду на мартовские матчи и, вероятно, не примет участия в Чемпионате Европы.



Если грядущим летом Уинкс решится покинуть Северный Лондон, "Атлетико" приложит все усилия, чтобы заполучить 25-летнего полузащитника, как в 2019 году заполучил его партнера по "Тоттенхэму" Кирана Триппьера.



В услугах Уинкса заинтересованы и некоторые другие клубы Ла Лиги — еще Маурисио Почеттино, предшественник Моуриньо, говорил, что Харри хорошо подходит для испанского футбола, сравнивая воспитанника академии "шпор" с легендой "Барселоны" Хави.