"Сити" уверенно обыграл "Лестер"

Бенжамен Менди "Манчестер Сити" сделал очередной шаг к чемпионству в Премьер-Лиге, одержав победу 0:2 в гостях у "Лестера".

Относительно предыдущего матча в Премьер-Лиге в стартовый состав "лис" вернулись Даниэль Амарти и Марк Олбрайтон, заменив Чаглара Сеюнджю и Рикарду Перейру.

Нападающий Серхио Агуэро, чей уход из клуба был анонсирован в понедельник, появился в стартовом составе "горожан". Также влились в команду Кайл Уолкер, Фернандиньо, Кевин Де Брюйне и Рияд Махрез.

Уже на пятой минуте гостям удалось поразить ворота Каспера Шмейхеля. Это Фернандиньо нанес дальний удар в касание по отбитому к нему из штрафной мячу, однако рефери не засчитал гол — Агуэро перекрывал обзор голкиперу.

"Сити" продолжил наседать и довольно регулярно угрожал воротам Шмейхеля. Однажды Де Брйюне нанес удар со штрафного в перекладину. В другом случае Махрез почти в упор расстреливал Каспера, но тот не позволил отличиться своему бывшему одноклубнику.

"Лестер" за первый тайм ничего не показал в атаке, кроме незасчитанного гола Джейми Варди в компенсированное время — офсайд.

После перерыва "лисы" чуть осмелели, игра стала открытой, и это оказалось на руку "горожанам". На 58-й минуте Бенжамен Менди завладел мячом в чужой штрафной, легко ушел избавился от опеки Олбрайтона и нанес обводящий удар в дальний угол ворот — 0:1.

Открыв счет, гости остепенились и даже позволили сопернику подержать мяч. Правда, моментов хозяева не создавали.

На 74-й минуте все стало ясно. Де Брюйне роскошным разрезающим пасом из центрального круга бросил вперед Габриэля Жезуса, который сыграл на Рахима Стерлинга, получил обратный пас и ткнул мяч в ворота — 0:2.

Спустя четыре минуты Жезус сыграл в отборе возле чужой штрафной, после чего отдал на Де Брюйне, а тот вывел на удар Махреза внутри штрафной. Рияду оставалось попасть в угол ворот, но он промахнулся.

Счет уже не изменился, несмотря на некоторую активность "лис" в концовке матча.

"Сити" одержал 15-ю подряд выездную победу и сделал это довольно комфортно, несмотря на высокое место "Лестера" в таблице. Чемпионство "горожан" все ближе.

"Лестер" — "Манчестер Сити". Отчет о матче


Метки Лестер, Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 03.04.2021 21:25

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Последние комментарии:




  1. dallaslp 03.04.2021 22:55 # dallaslp
    опять негра показывают в перерыве

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  2. sausage 03.04.2021 22:53 # sausage
    Блин, пора бы забивать уже.

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  3. scouser2005 03.04.2021 22:49 # scouser2005
    Сейчас жена села возле меня и стала смотреть матч.
    - Милый - сказала она - Красные- это же Ливерпуль?
    - Нет, - говорю - ливерпульцы в голубом.
    - Как так? Я конечно мог ей пояснить, что есть домашняя форма и гостевая, но я решил, что так до неё не дойдет.
    - У тебя тоже есть любимое красное платье... - Да, очень её люблю.
    - Ну вот тебя пригласили в гости туда, где ты знаешь, что хозяйка тоже любит красное платье и точно его наденет.. Ты пойдешь туда в красном платье?
    - Конечно, нет! Зачем мне путаться с другой женщиной цветом платья?
    - Ну и тут тоже самое...
    - Не думала, что футболисты такие женственные... ))

    (ответить)

  4. true-manc 03.04.2021 22:48 # true-manc
    Колбасники никакущие. Не могут даже дожать вялый Арсенал, почти не выходящий со своей половины поля.

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  5. ararat-456ar 03.04.2021 22:37 # ararat-456ar
    Сити порви всех! АПЛ легко нам! БЕДНЫЕ ТОП Клубы англий))) жалко вам

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  6. electric 03.04.2021 22:36 # electric
    Транжиры...

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  7. golokante 03.04.2021 22:34 # golokante
    Я лох чистой воды. Вообще не шарю в футболе. Был уверен, что Челси выиграет даже после удаления. Каюсь.

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  8. aliluya-nn 03.04.2021 22:27 # aliluya-nn
    Я поражаюсь этому судейству ..игрокам Ливерпуля можно локтями рязбивать в кровь лица и им за это ничего не показывают ..что за произвол

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  9. jack-4poker 03.04.2021 22:25 # jack-4poker
    Выше пидоры ссылки друг другу пихают

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  10. liverpo0ol 03.04.2021 22:24 # liverpo0ol
    на изичах убрал лакасэта

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  11. geniusss 03.04.2021 22:24 # geniusss
    смокпюрп

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  12. wengerrrro 03.04.2021 22:21 # wengerrrro
    дайте ссылку на матч пожалуйста

    (ответить)

  13. lancerlancer1 03.04.2021 22:16 # lancerlancer1
    6ля, чё то даже не охота смотреть потуги представителей середины таблицы, в общем-то наxуй они и не нужны

    лучше шишек покурю

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  14. chelsiukpro 03.04.2021 22:02 # chelsiukpro
    Арсенал надерёт задницу колбасе? Прогнозы...

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  15. liverpo0ol 03.04.2021 21:51 # liverpo0ol
    03.04.2021 15:35 #
    bezviz

    да ща вые6им, ху.ли ноете дыбилы, аки колбасники, соберутся и вые6ут, Маунт вместо жоржиньи должен выходить и будем е6ать
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    Источник: http://fapl.ru/posts/85061/?c=1

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  16. bmw-e34 03.04.2021 21:50 # bmw-e34
    Всё куйня, у Сити оказывается легенда это Лэмпард, так как своих нет. Ахахах))

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  17. lfcynwa 03.04.2021 21:50 # lfcynwa
    ска очень печально что Милли у нас в основе
    Он сдал сильно в этом сезоне, макс на 15-20 мин подмена или в кубковых матчах выход резерва, а его в основе в АПЛ гоняют

    Полузащита теряет в мобильности только

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  18. bmw-e34 03.04.2021 21:49 # bmw-e34
    03.04.2021 21:09 #
    thegodfather

    там покетина продолжает шквариться

    до чего же бестолковый бестрофейник

    я х3 как можно на него фапать и надеятся, что он возглавит твою любимый клуб....такой бездарь просто еще поискать....не удивлюсь если он даже с псж никуя не выиграет

    бот

    Источник: http://fapl.ru/posts/85055/?c=1#c7318312

    Эмм... На багаже Тухеля же. И вроде как в момент прихода Покета разрыв стал меньше от Лилля..
    И вроде как Лион даже был на втором, а ПСЖ на третьем, когда Тухель уходил.

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  19. roberto-89 03.04.2021 21:49 # roberto-89
    03.04.2021 21:44 #
    superperez101

    сити все равно был и останется говноклубом с претензиями на элитарность
    не больше

    Источник: http://fapl.ru/posts/85061/?c=1#c7318345
    ну это даже сами фонады сытей понимают и знают ухахахахахахахаххаха хухехехехехехехехехехеххехехехех

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  20. sausage 03.04.2021 21:48 # sausage
    Бля, вот зачем на ОККО придумали этих двух даунов в студии для рассуждения по матчу? Ну ладно в Англии сидят, пусть и стебутся не всегда удачно, но опытные игроки, понимающие реальный расклад на поле и по жизни, а тут два каких-то пупса хуйпойми откуда и зачем им футбол.

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