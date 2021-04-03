"Сити" уверенно обыграл "Лестер"
"Манчестер Сити" сделал очередной шаг к чемпионству в Премьер-Лиге, одержав победу 0:2 в гостях у "Лестера".
Относительно предыдущего матча в Премьер-Лиге в стартовый состав "лис" вернулись Даниэль Амарти и Марк Олбрайтон, заменив Чаглара Сеюнджю и Рикарду Перейру.
Нападающий Серхио Агуэро, чей уход из клуба был анонсирован в понедельник, появился в стартовом составе "горожан". Также влились в команду Кайл Уолкер, Фернандиньо, Кевин Де Брюйне и Рияд Махрез.
Уже на пятой минуте гостям удалось поразить ворота Каспера Шмейхеля. Это Фернандиньо нанес дальний удар в касание по отбитому к нему из штрафной мячу, однако рефери не засчитал гол — Агуэро перекрывал обзор голкиперу.
"Сити" продолжил наседать и довольно регулярно угрожал воротам Шмейхеля. Однажды Де Брйюне нанес удар со штрафного в перекладину. В другом случае Махрез почти в упор расстреливал Каспера, но тот не позволил отличиться своему бывшему одноклубнику.
"Лестер" за первый тайм ничего не показал в атаке, кроме незасчитанного гола Джейми Варди в компенсированное время — офсайд.
После перерыва "лисы" чуть осмелели, игра стала открытой, и это оказалось на руку "горожанам". На 58-й минуте Бенжамен Менди завладел мячом в чужой штрафной, легко ушел избавился от опеки Олбрайтона и нанес обводящий удар в дальний угол ворот — 0:1.
Открыв счет, гости остепенились и даже позволили сопернику подержать мяч. Правда, моментов хозяева не создавали.
На 74-й минуте все стало ясно. Де Брюйне роскошным разрезающим пасом из центрального круга бросил вперед Габриэля Жезуса, который сыграл на Рахима Стерлинга, получил обратный пас и ткнул мяч в ворота — 0:2.
Спустя четыре минуты Жезус сыграл в отборе возле чужой штрафной, после чего отдал на Де Брюйне, а тот вывел на удар Махреза внутри штрафной. Рияду оставалось попасть в угол ворот, но он промахнулся.
Счет уже не изменился, несмотря на некоторую активность "лис" в концовке матча.
"Сити" одержал 15-ю подряд выездную победу и сделал это довольно комфортно, несмотря на высокое место "Лестера" в таблице. Чемпионство "горожан" все ближе.
"Лестер" — "Манчестер Сити". Отчет о матче
03.04.2021 21:25
Просмотров: 1436
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
опять негра показывают в перерыве
(ответить)
Блин, пора бы забивать уже.
(ответить)
Сейчас жена села возле меня и стала смотреть матч.
- Милый - сказала она - Красные- это же Ливерпуль?
- Нет, - говорю - ливерпульцы в голубом.
- Как так? Я конечно мог ей пояснить, что есть домашняя форма и гостевая, но я решил, что так до неё не дойдет.
- У тебя тоже есть любимое красное платье... - Да, очень её люблю.
- Ну вот тебя пригласили в гости туда, где ты знаешь, что хозяйка тоже любит красное платье и точно его наденет.. Ты пойдешь туда в красном платье?
- Конечно, нет! Зачем мне путаться с другой женщиной цветом платья?
- Ну и тут тоже самое...
- Не думала, что футболисты такие женственные... ))
(ответить)
Колбасники никакущие. Не могут даже дожать вялый Арсенал, почти не выходящий со своей половины поля.
(ответить)
Сити порви всех! АПЛ легко нам! БЕДНЫЕ ТОП Клубы англий))) жалко вам
(ответить)
Транжиры...
(ответить)
Я лох чистой воды. Вообще не шарю в футболе. Был уверен, что Челси выиграет даже после удаления. Каюсь.
(ответить)
Я поражаюсь этому судейству ..игрокам Ливерпуля можно локтями рязбивать в кровь лица и им за это ничего не показывают ..что за произвол
(ответить)
Выше пидоры ссылки друг другу пихают
(ответить)
на изичах убрал лакасэта
(ответить)
смокпюрп
(ответить)
дайте ссылку на матч пожалуйста
(ответить)
6ля, чё то даже не охота смотреть потуги представителей середины таблицы, в общем-то наxуй они и не нужны
лучше шишек покурю
(ответить)
Арсенал надерёт задницу колбасе? Прогнозы...
(ответить)
03.04.2021 15:35 #
bezviz
да ща вые6им, ху.ли ноете дыбилы, аки колбасники, соберутся и вые6ут, Маунт вместо жоржиньи должен выходить и будем е6ать
(ответить)
Источник: http://fapl.ru/posts/85061/?c=1
(ответить)
Всё куйня, у Сити оказывается легенда это Лэмпард, так как своих нет. Ахахах))
(ответить)
ска очень печально что Милли у нас в основе
Он сдал сильно в этом сезоне, макс на 15-20 мин подмена или в кубковых матчах выход резерва, а его в основе в АПЛ гоняют
Полузащита теряет в мобильности только
(ответить)
03.04.2021 21:09 #
thegodfather
там покетина продолжает шквариться
до чего же бестолковый бестрофейник
я х3 как можно на него фапать и надеятся, что он возглавит твою любимый клуб....такой бездарь просто еще поискать....не удивлюсь если он даже с псж никуя не выиграет
бот
Источник: http://fapl.ru/posts/85055/?c=1#c7318312
Эмм... На багаже Тухеля же. И вроде как в момент прихода Покета разрыв стал меньше от Лилля..
И вроде как Лион даже был на втором, а ПСЖ на третьем, когда Тухель уходил.
(ответить)
03.04.2021 21:44 #
superperez101
сити все равно был и останется говноклубом с претензиями на элитарность
не больше
Источник: http://fapl.ru/posts/85061/?c=1#c7318345
ну это даже сами фонады сытей понимают и знают ухахахахахахахаххаха хухехехехехехехехехехеххехехехех
(ответить)
Бля, вот зачем на ОККО придумали этих двух даунов в студии для рассуждения по матчу? Ну ладно в Англии сидят, пусть и стебутся не всегда удачно, но опытные игроки, понимающие реальный расклад на поле и по жизни, а тут два каких-то пупса хуйпойми откуда и зачем им футбол.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий