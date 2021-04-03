"Сити" уверенно обыграл "Лестер"

"Манчестер Сити" сделал очередной шаг к чемпионству в Премьер-Лиге, одержав победу 0:2 в гостях у "Лестера".

Относительно предыдущего матча в Премьер-Лиге в стартовый состав "лис" вернулись Даниэль Амарти и Марк Олбрайтон, заменив Чаглара Сеюнджю и Рикарду Перейру.



Нападающий Серхио Агуэро, чей уход из клуба был анонсирован в понедельник, появился в стартовом составе "горожан". Также влились в команду Кайл Уолкер, Фернандиньо, Кевин Де Брюйне и Рияд Махрез.



Уже на пятой минуте гостям удалось поразить ворота Каспера Шмейхеля. Это Фернандиньо нанес дальний удар в касание по отбитому к нему из штрафной мячу, однако рефери не засчитал гол — Агуэро перекрывал обзор голкиперу.



"Сити" продолжил наседать и довольно регулярно угрожал воротам Шмейхеля. Однажды Де Брйюне нанес удар со штрафного в перекладину. В другом случае Махрез почти в упор расстреливал Каспера, но тот не позволил отличиться своему бывшему одноклубнику.



"Лестер" за первый тайм ничего не показал в атаке, кроме незасчитанного гола Джейми Варди в компенсированное время — офсайд.



После перерыва "лисы" чуть осмелели, игра стала открытой, и это оказалось на руку "горожанам". На 58-й минуте Бенжамен Менди завладел мячом в чужой штрафной, легко ушел избавился от опеки Олбрайтона и нанес обводящий удар в дальний угол ворот — 0:1.



Открыв счет, гости остепенились и даже позволили сопернику подержать мяч. Правда, моментов хозяева не создавали.



На 74-й минуте все стало ясно. Де Брюйне роскошным разрезающим пасом из центрального круга бросил вперед Габриэля Жезуса, который сыграл на Рахима Стерлинга, получил обратный пас и ткнул мяч в ворота — 0:2.



Спустя четыре минуты Жезус сыграл в отборе возле чужой штрафной, после чего отдал на Де Брюйне, а тот вывел на удар Махреза внутри штрафной. Рияду оставалось попасть в угол ворот, но он промахнулся.



Счет уже не изменился, несмотря на некоторую активность "лис" в концовке матча.



"Сити" одержал 15-ю подряд выездную победу и сделал это довольно комфортно, несмотря на высокое место "Лестера" в таблице. Чемпионство "горожан" все ближе.



"Лестер" — "Манчестер Сити". Отчет о матче