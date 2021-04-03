Артета не связвает спад у Обамеянга с новым контрактом

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что не видит связи спада у нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга с новым контрактом.

В великолепной форме завершив прошлый сезон и обеспечив "Арсеналу" Кубок Англии, Обамеянг заключил новый трехлетний контракт на роскошных условиях.



После этого форма Пьер-Эмерика пошла на спад. 31-летий габонец забил лишь 14 голов в 31 матче этого сезона, однако Артета не чувствует, что его капитан позволил себе расслабиться.



"Легко связывать такие вещи, но у меня нет ощущения, что новый контракт и упадок формы связаны".



"Мы много говорили о том, чего он хочет добиться в предстоящие годы, и он очень амбициозен насчет этого".



"Очень сложно поддерживать этот уровень, но он упорно старается, старается изо всех сил. Он стремится вернуться на свой уровень".



"Мы уже несколько месяцев разговариваем о том, какая результативность нам от него нужна, чтобы достичь своих целей".



"Дело не только в нем, но очевидно, что в предстоящих матчах нам нужен Оба в другой форме, чтобы наши шансы финишировать там, где мы хотим, были как можно выше", — цитирует Артету Evening Standard.