"Реал" готов продать Эдегора за 35 млн. фунтов

"Реал" выразил готовность обсудить постоянный трансфер полузащитника Мартина Эдегора в "Арсенал".

Арендованный в январе у "Реала" Эдегор блестяще раскрылся на позиции плеймейкера в команде Микеля Артеты, однако насчет постоянного трансфера Мартина сразу появились сомнения.



Дело в том, что арендное соглашение двух клубов не подразумевает опции выкупа, и ранее ходили слухи, что "Реал" по-прежнему рассчитывает на талантливого игрока сборной Норвегии.



Однако The Times стало известно, что Эдегор является одним из девяти игроков, насчет которых "Реал" готов выслушать предложения грядущим летом. Королевский клуб отчаянно нуждается в деньгах для приобретения Эрлинга Холанда или Килиана Мбаппе.



В этот же список выставленных на продажу попали Гарет Бэйл, арендуемый "Тоттенхэмом", Дани Себальос, который второй подряд сезон проводит в "Арсенале", и Лука Йович.



В данный момент у Эдегора остается два года по контракту, так что это подходящий момент для "Реала", чтобы выгодно продать игрока. Ожидается, что испанский гранд попросит за 22-летнего норвежца около 35 миллионов фунтов.