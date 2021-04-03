Эллардайс: "Мы разобрали "Челси" по частям"
Наставник "Вест Бромвича" Сэм Эллардайс рассказал, каким образом ему удалось нанести сокрушительное поражение "Челси".
Большой Сэм стал первым, кто нанес Тухелю его первое поражение у руля "Челси", причем "синие" проиграли дома и с крупным счетом — 2:5.
У Эллардайса было три недели на подготовку к выезду на "Стэмфорд Бридж", и он использовал это время с пользой.
"Я доволен. Не только самой победой, но и тем, в каком стиле мы ее одержали, потому что это назревало, но нас подводило завершение атак. Сегодня мы увидели то, чего нам раньше не хватало. Высокий уровень наших голов и нашего футбола обеспечил нам великолепный результат. Мы отчаянно в этом нуждались".
"Они остались вдесятером, и это было заслуженно. Тиаго Силву могли удалить еще за его первый фол. Я много раз добивался положительного результата вдесятером, но здесь мы разобрали "Челси" по частям".
"Мы хорошо начали, мы прессинговали и не отсиживались у своих ворот. У меня было три недели, чтобы подумать об этом матче и определить тактику. Мы сказали себе: "Давайте попробуем, давайте поборемся с ними". И это сработали крайне хорошо", — сообщил Эллардайс BBC.
03.04.2021 19:00
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Последние комментарии:
как ни странно Сэм сделад все правильно, даже лишившись цз из-за травмы ивановича
он отдал мяч, хотя казалось бы выпустил еще одно напа вместо заща
не стал менять игру из контратакующей на атакующую всилу удаления
так что Сэм красава, зато тухель не понимает что происходит
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Ничего себе аналитика от Сэма, прямо в стиле Сосаги.
Такой же старый пердун возраста около 65-лет, сидя в говне 19-го места, что-то анализирует себе под нос, хотя ежу понятно, что пенисы обдолбались чем-то перед матчем и сами слили игру.
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Разобрали, выебали и высушили. Вот на что способен ВБА, когда играет с равным себе соперником.
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Не разобрал, а обоссал.
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