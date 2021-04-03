Эллардайс: "Мы разобрали "Челси" по частям"

Наставник "Вест Бромвича" Сэм Эллардайс рассказал, каким образом ему удалось нанести сокрушительное поражение "Челси".

Большой Сэм стал первым, кто нанес Тухелю его первое поражение у руля "Челси", причем "синие" проиграли дома и с крупным счетом — 2:5.



У Эллардайса было три недели на подготовку к выезду на "Стэмфорд Бридж", и он использовал это время с пользой.



"Я доволен. Не только самой победой, но и тем, в каком стиле мы ее одержали, потому что это назревало, но нас подводило завершение атак. Сегодня мы увидели то, чего нам раньше не хватало. Высокий уровень наших голов и нашего футбола обеспечил нам великолепный результат. Мы отчаянно в этом нуждались".



"Они остались вдесятером, и это было заслуженно. Тиаго Силву могли удалить еще за его первый фол. Я много раз добивался положительного результата вдесятером, но здесь мы разобрали "Челси" по частям".



"Мы хорошо начали, мы прессинговали и не отсиживались у своих ворот. У меня было три недели, чтобы подумать об этом матче и определить тактику. Мы сказали себе: "Давайте попробуем, давайте поборемся с ними". И это сработали крайне хорошо", — сообщил Эллардайс BBC.