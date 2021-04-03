Тухель: "Все пошло не так после удаления, и я не знаю, почему"

Главный тренер "Челси" Томас Тухель заявил, что затрудняется объяснить провал, случившийся с его командой в домашнем матче против "Вест Бромвича".

В субботу "синие" разгромно проиграли предпоследней команде Премьер-Лиги со счетом 2:5, все пять мячей пропустив после удаления Тиаго Силвы на 29-й минуте.



Тухель удивлен тем, что произошло с "Челси" после красной карточки Силвы, и в данный момент лишь может пообещать, что команда отреагирует на этот сенсационный результат.



"Ничего не предвещало беды до красной карточки. Мы не смогли справиться с удалением, и я не знаю, почему".



"Мы пропустили два очень легких гола. Все, что могло пойти не так после красной карточки, пошло не так. Мы должны принять это крупное поражение. Мы совершали большие ошибки, мы совершили много потерь мяча в простых ситуациях. Мы не смогли перестроиться".



"Каждый их удар становился голом. Очевидно, это был не наш день. Мы отреагируем правильным образом. В первую очередь важно переварить этого. Я не ожидал такого результата, и теперь мы — включая меня — должны принять ответственность и реабилитироваться".



"Надеюсь, если мы оглянемся на этот матч через четыре недели, то сможем сказать, что он стал сигналом к пробуждению для нас. Это означало бы, что мы пробудились и начали новую серию", — сообщил Тухель BT Sport.