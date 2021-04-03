Терри может возглавить "Шеффилд Юнайтед"

Ассистент главного тренера "Астон Виллы" Джон Терри стал претендентом на вакантную позицию рулевого "Шеффилд Юнайтед".

Терри ассистирует Дину Смиту на "Вилла Парк" с октября 2018, но никогда не скрывал своих планов стать самостоятельной фигурой, и вылетающий из Премьер-Лиги "Шеффилд Юнайтед" готов предложить легенде "Челси" такую возможность.



Напомним, "клинки" еще в середине марта попрощались с Крисом Уайлдером и сейчас неспешно ищут нового рулевого, который в следующем сезоне возьмется за задачу по возвращению клуба в Премьер-Лигу.



Два года назад Терри уже помог "Вилле" повыситься в классе, выиграв плей-офф Чемпионшипа, и этот опыт может обеспечить 40-летнему англичанину работу на "Брамалл Лэйн", сообщает Daily Mirror.