"Челси" разгромлен дома "Вест Бромвичем"

Вест Бромвич "Челси" потерпел свое первое поражение при Томасе Тухеле, сокрушительно уступив в домашних стенах занимающему предпоследнее место в Премьер-Лиге "Вест Бромвичу" — 2:5.

Из-за травмы "синие" недосчитались Нголо Канте, чье место в центре поля занял Жоржиньо. Вернулся в команду и выздоровевший Тиаго Силва. Антонио Рюдигер, Мейсон Маунт Кай Хаверц оказались в запасе.

У "дроздов" произошло только одно изменение относительно минимального поражения от "Кристал Пэлас". Вместо Конора Галлахера, вынужденного пропустить этот матч из-за условий своей аренды, появился Семи Аджайи.

"Челси" больше владел мячом в начале матча, но первым начал пристреливаться "Вест Бромвич". "Дрозды" также заработали право на стандарт с подступов к штрафной площади, но Матеус Перейра пробил безобразно.

Хозяева выглядели не слишком убедительно, создав лишь парочку полумоментов, но на 27-й минуте им удалось открыть счет. Маркос Алонсо нанес удар со штрафного в штангу, а Кристиан Пулишич первым успел на добивание — 1:0.

Спустя всего две минуты после гола Пулишича "синие" оказались в сложном положении. Силва оставил свою команду вдесятером, получив от рефери вторую желтую карточку.

Получив численное преимущество, гости начали становиться все смелее и особенно ударно провели концовку тайма.

Уже в компенсированное время голкипер "дроздов" Сэм Джонстон ввел мяч в игру от своих ворот, а Перейра с линии штрафной перебросил снаряд через вышедшего навстречу Эдуара Менди — 1:1.

На этом события первого тайма не закончились, потому что Мэтт Филлипс пробил в перекладину, а в следующей атаке Перейра ускользнул от защитника в штрафной и пробил низом в ближний угол ворот — 1:2.

В начале второго тайма "Челси" едва не сравнял счет. Джонстон неудачно сыграл на выходе, подарив мяч Алонсо, который сразу же пробил, но вставший на линии ворот защитник успел перевести снаряд в штангу.

Хозяева старались атаковать даже вдесятером, но порой нарывались на опасные комбинации соперника. Однажды только Менди предотвратил хет-трик Перейры.

На 63-й минуте гости все-таки забили третий гол. Это Каллум Робинсон нанес удар в касание по летящему мячу после прострела с правого фланга от Дарнелла Ферлонга — 1:3.

Пока "Челси" приходил в себя, "Вест Бромвич" забил еще, блестяще разыграв контратаку. В завершении комбинации Конор Таунсенд сделал пас пяткой на Перейру, а тот выкатил мяч по удар Мбайе Дианье — 1:4.

Впрочем, "синие" не выбросили белый флаг и на 71-й минуте отыграли один гол, проведя свою быструю атаку. Тимо Вернер принял мяч в центре штрафной, а затем позволил Мейсону Маунту поразить пустые ворота — 2:4.

Почувствовав, что это может кончиться плохо, гости полностью закрылись и не позволили сопернику вольностей в остатке матча.

А когда уже шло компенсированное время, Робинсон ворвался в штрафную домашней команды и подсек мяч перед Менди — 2:5.

"Челси" провел свой пока что худший матч при Тухеле, однако это встряска, возможно, случилось вовремя — впереди важнейшие игры в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов.

"Челси" — "Вест Бромвич". Отчет о матче


Метки Вест Бромвич, обзор матча, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 03.04.2021 16:30

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Последние комментарии:




  1. chelsea88 03.04.2021 17:56 # chelsea88
    Гейгуннерасты раскукарекались что-то. После матча с ЛФК они пропадут с фапла.

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  2. vyrentz 03.04.2021 17:55 # vyrentz
    Наконец-то ВБА нашел себе соперника по силам

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  3. roberto-89 03.04.2021 17:52 # roberto-89
    обдолбанные подшконарники ггшки радуются отсосу щольсбери ухахахаххахахахаххахххахахахаха в то время как сами под шконкай плотно сосут член ЛФК уахахаххахахахахаххахахахахахах просто ггшки ухихихихихихихиххи

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  4. van-dijk 03.04.2021 17:51 # van-dijk
    Вы все - куколды. Смотрели на то, как пенсов жостко выебали.

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  5. warham 03.04.2021 17:49 # warham
    У англичан есть такая поговорка: "Когда Челси сасет у Весь Бромвича, то Луверпуль глотает у Арсенала"

    Скриньте, глупцы.

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  6. yamateh 03.04.2021 17:46 # yamateh
    Ковачичи лучший был

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  7. warham 03.04.2021 17:44 # warham
    Тухель: "Я такой же тухлый, как и все"

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  8. heyoung 03.04.2021 17:37 # heyoung
    Конец сказке

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  9. acceptodessa 03.04.2021 17:35 # acceptodessa
    где рот чолсе88?? о полон желтенькой или можно сбросить пару капель??

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  10. chelsiukpro 03.04.2021 17:35 # chelsiukpro
    На 38 мин подумал что надо не пропустить до перерыва...там бы Томас поратировал бы и подсказал игрокам как играть в 10ом. Но тут провал за 5-6мин... Вот эти 5-6мин первого таима провалили весь матч. Ковото аинить не буду игроко так как вся команда растеряна особено защита! Ладно еще 24очка будет разыграно в АПЛ.

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  11. m-ballack 03.04.2021 17:32 # m-ballack
    Президент "Ливерпуля" Том Вернер

    Источник: http://fapl.ru/


    Норм сегодня пас на Маунта отдал.

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  12. van-dijk 03.04.2021 17:31 # van-dijk
    Карма настигает хуесосов, и это прекрасно.

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  13. bmw-e34 03.04.2021 17:28 # bmw-e34
    Зае6ись, ой как зае6ись (с) к-карма

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  14. mancunia-planet 03.04.2021 17:26 # mancunia-planet
    Нихоя сё, жаль не смотрел (

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  15. mansoor 03.04.2021 17:25 # mansoor
    Кто из Членси так радовался, слушайте все!!!
    "ЗАЕБИСЬ ОЙ КАК ЗАЕБИСЬ" хахаха

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  16. liverpo0ol 03.04.2021 17:24 # liverpo0ol
    Карма настигнет любого, держись гритка хахахахах

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  17. thegodfather 03.04.2021 17:21 # thegodfather
    — Матео Ковачич о сегодняшнем арбитре — Дэвиде Куте:

    «Худший судья, которого я когда-либо видел.»

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  18. thegodfather 03.04.2021 17:20 # thegodfather
    Ожидаемые голы (xG) сегодняшнего матча:

    "Челси" (2.60 xG) 2 - 5 (1.47 xG) "Вест Бромвич"

    [The xG Philosophy]

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  19. gunars 03.04.2021 17:15 # gunars
    гпенсы с победой))) по делу отсо*али))

    _______________________________
    все, абослютно все ссут на гпенсов)))

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  20. bmw-e34 03.04.2021 17:14 # bmw-e34
    Лэмпард, взял эту помойку, когда было два окна бана, затащил в четверку, убрал весь негатив после Спорт, наладил систему, отыскал молодняк, у которых были предпосылки вырасти в топов. А самое главное Лэмпард затачивал команду на атакующий футбол.

    Пришло ТО, попросил нужных англичанин для завершения пахла, а ему подсунули двух дорогих немок + зиешь. АПЛ они не потянули, а посадить на скамью не дают потраченые 250 МЛН ФУНТОВ (у условного ВБ основа меньше стоит).

    Легенда, Англичанин, Спаситель < 250 млн. Всё что нужно знать про безвизов.

    Приходит Тухеля, ставит закрытый футбол... Защита дрогнула, держи 5-2 от ауйсайдера АПЛ.

    Збс, ой как збс.

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