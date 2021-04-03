"Челси" разгромлен дома "Вест Бромвичем"

"Челси" потерпел свое первое поражение при Томасе Тухеле, сокрушительно уступив в домашних стенах занимающему предпоследнее место в Премьер-Лиге "Вест Бромвичу" — 2:5.

Из-за травмы "синие" недосчитались Нголо Канте, чье место в центре поля занял Жоржиньо. Вернулся в команду и выздоровевший Тиаго Силва. Антонио Рюдигер, Мейсон Маунт Кай Хаверц оказались в запасе.



У "дроздов" произошло только одно изменение относительно минимального поражения от "Кристал Пэлас". Вместо Конора Галлахера, вынужденного пропустить этот матч из-за условий своей аренды, появился Семи Аджайи.



"Челси" больше владел мячом в начале матча, но первым начал пристреливаться "Вест Бромвич". "Дрозды" также заработали право на стандарт с подступов к штрафной площади, но Матеус Перейра пробил безобразно.



Хозяева выглядели не слишком убедительно, создав лишь парочку полумоментов, но на 27-й минуте им удалось открыть счет. Маркос Алонсо нанес удар со штрафного в штангу, а Кристиан Пулишич первым успел на добивание — 1:0.



Спустя всего две минуты после гола Пулишича "синие" оказались в сложном положении. Силва оставил свою команду вдесятером, получив от рефери вторую желтую карточку.



Получив численное преимущество, гости начали становиться все смелее и особенно ударно провели концовку тайма.



Уже в компенсированное время голкипер "дроздов" Сэм Джонстон ввел мяч в игру от своих ворот, а Перейра с линии штрафной перебросил снаряд через вышедшего навстречу Эдуара Менди — 1:1.



На этом события первого тайма не закончились, потому что Мэтт Филлипс пробил в перекладину, а в следующей атаке Перейра ускользнул от защитника в штрафной и пробил низом в ближний угол ворот — 1:2.



В начале второго тайма "Челси" едва не сравнял счет. Джонстон неудачно сыграл на выходе, подарив мяч Алонсо, который сразу же пробил, но вставший на линии ворот защитник успел перевести снаряд в штангу.



Хозяева старались атаковать даже вдесятером, но порой нарывались на опасные комбинации соперника. Однажды только Менди предотвратил хет-трик Перейры.



На 63-й минуте гости все-таки забили третий гол. Это Каллум Робинсон нанес удар в касание по летящему мячу после прострела с правого фланга от Дарнелла Ферлонга — 1:3.



Пока "Челси" приходил в себя, "Вест Бромвич" забил еще, блестяще разыграв контратаку. В завершении комбинации Конор Таунсенд сделал пас пяткой на Перейру, а тот выкатил мяч по удар Мбайе Дианье — 1:4.



Впрочем, "синие" не выбросили белый флаг и на 71-й минуте отыграли один гол, проведя свою быструю атаку. Тимо Вернер принял мяч в центре штрафной, а затем позволил Мейсону Маунту поразить пустые ворота — 2:4.



Почувствовав, что это может кончиться плохо, гости полностью закрылись и не позволили сопернику вольностей в остатке матча.



А когда уже шло компенсированное время, Робинсон ворвался в штрафную домашней команды и подсек мяч перед Менди — 2:5.



"Челси" провел свой пока что худший матч при Тухеле, однако это встряска, возможно, случилось вовремя — впереди важнейшие игры в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов.



"Челси" — "Вест Бромвич". Отчет о матче