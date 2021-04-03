"Челси" разгромлен дома "Вест Бромвичем"
"Челси" потерпел свое первое поражение при Томасе Тухеле, сокрушительно уступив в домашних стенах занимающему предпоследнее место в Премьер-Лиге "Вест Бромвичу" — 2:5.
Из-за травмы "синие" недосчитались Нголо Канте, чье место в центре поля занял Жоржиньо. Вернулся в команду и выздоровевший Тиаго Силва. Антонио Рюдигер, Мейсон Маунт Кай Хаверц оказались в запасе.
У "дроздов" произошло только одно изменение относительно минимального поражения от "Кристал Пэлас". Вместо Конора Галлахера, вынужденного пропустить этот матч из-за условий своей аренды, появился Семи Аджайи.
"Челси" больше владел мячом в начале матча, но первым начал пристреливаться "Вест Бромвич". "Дрозды" также заработали право на стандарт с подступов к штрафной площади, но Матеус Перейра пробил безобразно.
Хозяева выглядели не слишком убедительно, создав лишь парочку полумоментов, но на 27-й минуте им удалось открыть счет. Маркос Алонсо нанес удар со штрафного в штангу, а Кристиан Пулишич первым успел на добивание — 1:0.
Спустя всего две минуты после гола Пулишича "синие" оказались в сложном положении. Силва оставил свою команду вдесятером, получив от рефери вторую желтую карточку.
Получив численное преимущество, гости начали становиться все смелее и особенно ударно провели концовку тайма.
Уже в компенсированное время голкипер "дроздов" Сэм Джонстон ввел мяч в игру от своих ворот, а Перейра с линии штрафной перебросил снаряд через вышедшего навстречу Эдуара Менди — 1:1.
На этом события первого тайма не закончились, потому что Мэтт Филлипс пробил в перекладину, а в следующей атаке Перейра ускользнул от защитника в штрафной и пробил низом в ближний угол ворот — 1:2.
В начале второго тайма "Челси" едва не сравнял счет. Джонстон неудачно сыграл на выходе, подарив мяч Алонсо, который сразу же пробил, но вставший на линии ворот защитник успел перевести снаряд в штангу.
Хозяева старались атаковать даже вдесятером, но порой нарывались на опасные комбинации соперника. Однажды только Менди предотвратил хет-трик Перейры.
На 63-й минуте гости все-таки забили третий гол. Это Каллум Робинсон нанес удар в касание по летящему мячу после прострела с правого фланга от Дарнелла Ферлонга — 1:3.
Пока "Челси" приходил в себя, "Вест Бромвич" забил еще, блестяще разыграв контратаку. В завершении комбинации Конор Таунсенд сделал пас пяткой на Перейру, а тот выкатил мяч по удар Мбайе Дианье — 1:4.
Впрочем, "синие" не выбросили белый флаг и на 71-й минуте отыграли один гол, проведя свою быструю атаку. Тимо Вернер принял мяч в центре штрафной, а затем позволил Мейсону Маунту поразить пустые ворота — 2:4.
Почувствовав, что это может кончиться плохо, гости полностью закрылись и не позволили сопернику вольностей в остатке матча.
А когда уже шло компенсированное время, Робинсон ворвался в штрафную домашней команды и подсек мяч перед Менди — 2:5.
"Челси" провел свой пока что худший матч при Тухеле, однако это встряска, возможно, случилось вовремя — впереди важнейшие игры в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов.
"Челси" — "Вест Бромвич". Отчет о матче
03.04.2021 16:30
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Последние комментарии:
Гейгуннерасты раскукарекались что-то. После матча с ЛФК они пропадут с фапла.
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Наконец-то ВБА нашел себе соперника по силам
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обдолбанные подшконарники ггшки радуются отсосу щольсбери ухахахаххахахахаххахххахахахаха в то время как сами под шконкай плотно сосут член ЛФК уахахаххахахахахаххахахахахахах просто ггшки ухихихихихихихиххи
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Вы все - куколды. Смотрели на то, как пенсов жостко выебали.
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У англичан есть такая поговорка: "Когда Челси сасет у Весь Бромвича, то Луверпуль глотает у Арсенала"
Скриньте, глупцы.
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Ковачичи лучший был
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Тухель: "Я такой же тухлый, как и все"
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Конец сказке
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где рот чолсе88?? о полон желтенькой или можно сбросить пару капель??
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На 38 мин подумал что надо не пропустить до перерыва...там бы Томас поратировал бы и подсказал игрокам как играть в 10ом. Но тут провал за 5-6мин... Вот эти 5-6мин первого таима провалили весь матч. Ковото аинить не буду игроко так как вся команда растеряна особено защита! Ладно еще 24очка будет разыграно в АПЛ.
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Президент "Ливерпуля" Том Вернер
Источник: http://fapl.ru/
Норм сегодня пас на Маунта отдал.
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Карма настигает хуесосов, и это прекрасно.
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Зае6ись, ой как зае6ись (с) к-карма
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Нихоя сё, жаль не смотрел (
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Кто из Членси так радовался, слушайте все!!!
"ЗАЕБИСЬ ОЙ КАК ЗАЕБИСЬ" хахаха
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Карма настигнет любого, держись гритка хахахахах
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— Матео Ковачич о сегодняшнем арбитре — Дэвиде Куте:
«Худший судья, которого я когда-либо видел.»
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Ожидаемые голы (xG) сегодняшнего матча:
"Челси" (2.60 xG) 2 - 5 (1.47 xG) "Вест Бромвич"
[The xG Philosophy]
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гпенсы с победой))) по делу отсо*али))
_______________________________
все, абослютно все ссут на гпенсов)))
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Лэмпард, взял эту помойку, когда было два окна бана, затащил в четверку, убрал весь негатив после Спорт, наладил систему, отыскал молодняк, у которых были предпосылки вырасти в топов. А самое главное Лэмпард затачивал команду на атакующий футбол.
Пришло ТО, попросил нужных англичанин для завершения пахла, а ему подсунули двух дорогих немок + зиешь. АПЛ они не потянули, а посадить на скамью не дают потраченые 250 МЛН ФУНТОВ (у условного ВБ основа меньше стоит).
Легенда, Англичанин, Спаситель < 250 млн. Всё что нужно знать про безвизов.
Приходит Тухеля, ставит закрытый футбол... Защита дрогнула, держи 5-2 от ауйсайдера АПЛ.
Збс, ой как збс.
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