Президент "Ливерпуля" назвал три причины неудачного сезона

Президент "Ливерпуля" Том Вернер назвал три причины, почему этот сезон складывается неудачно для "красных".

"Ливерпуль" уже лишился шансов на защиту чемпионского звания и в остатке сезона Премьер-Лиги сражается лишь за попадание в топ-4. Это не то, на что рассчитывали боссы мерсисайдского клуба, однако у Вернера есть объяснение.



"Как я могу оценить этот сезон? Я бы сказал, что мы определенно не превзошли ожидания на этот год".



"Я бы хотел сделать три замечания. Во-первых, как подсказывает мой опыт, повторно стать чемпионом крайне сложно, независимо от вида спорта".



"Ты покорил Эверест и взобрался на самую вершину, а затем кто-то говорит тебе: "Ты должен сделать это снова". Причем не в лучших обстоятельствах".



"Во-вторых, я думаю — хотя я не хочу искать оправданий, — пандемия особенно повлияла на "Ливерпуль" и "Ред Сокс", потому что эти команды обладают очень преданными и поддерживающими фанатскими базами. Люди привыкли думать, что с "Энфилда" сложно вернуться с победой, потому что это крепость".



"В этом году мы видели немало матчей, где "Ливерпуль" сыграл не так, как способен, и я думаю, значительное влияние на это оказало отсутствие наших преданных болельщиков".



"Поэтому, думаю, пандемия задела нас чуть сильнее, но я не хочу искать оправданий".



"Травмы — это третья причина. Хотя, конечно, это часть игры".



"Когда голкипер "Эвертона" вывел Виргила Ван Дейка из строя до конца сезона, это стало ударом по нам, потому что он является не только оплотом нашей обороны, но и лидером".



"Знаете, я в спорте уже 20 лет, и я многое повидал. Когда у тебя много травм, формировать состав команды становится очень сложно".



"Если (питчер "Ред Сокс") Крис Сейл получает травму, нельзя просто сказать: "Хорошо, твой номер 2 становится номером 1, а номер 3 становится номером 2. Не все так просто", — сообщил Вернер The Athletic.