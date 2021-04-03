Президент "Ливерпуля" назвал три причины неудачного сезона
Президент "Ливерпуля" Том Вернер назвал три причины, почему этот сезон складывается неудачно для "красных".
"Ливерпуль" уже лишился шансов на защиту чемпионского звания и в остатке сезона Премьер-Лиги сражается лишь за попадание в топ-4. Это не то, на что рассчитывали боссы мерсисайдского клуба, однако у Вернера есть объяснение.
"Как я могу оценить этот сезон? Я бы сказал, что мы определенно не превзошли ожидания на этот год".
"Я бы хотел сделать три замечания. Во-первых, как подсказывает мой опыт, повторно стать чемпионом крайне сложно, независимо от вида спорта".
"Ты покорил Эверест и взобрался на самую вершину, а затем кто-то говорит тебе: "Ты должен сделать это снова". Причем не в лучших обстоятельствах".
"Во-вторых, я думаю — хотя я не хочу искать оправданий, — пандемия особенно повлияла на "Ливерпуль" и "Ред Сокс", потому что эти команды обладают очень преданными и поддерживающими фанатскими базами. Люди привыкли думать, что с "Энфилда" сложно вернуться с победой, потому что это крепость".
"В этом году мы видели немало матчей, где "Ливерпуль" сыграл не так, как способен, и я думаю, значительное влияние на это оказало отсутствие наших преданных болельщиков".
"Поэтому, думаю, пандемия задела нас чуть сильнее, но я не хочу искать оправданий".
"Травмы — это третья причина. Хотя, конечно, это часть игры".
"Когда голкипер "Эвертона" вывел Виргила Ван Дейка из строя до конца сезона, это стало ударом по нам, потому что он является не только оплотом нашей обороны, но и лидером".
"Знаете, я в спорте уже 20 лет, и я многое повидал. Когда у тебя много травм, формировать состав команды становится очень сложно".
"Если (питчер "Ред Сокс") Крис Сейл получает травму, нельзя просто сказать: "Хорошо, твой номер 2 становится номером 1, а номер 3 становится номером 2. Не все так просто", — сообщил Вернер The Athletic.
03.04.2021 16:00
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Последние комментарии:
>"...повторно стать чемпионом крайне сложно..."
если вы колбасные обрыганы, то да, сложно во второй раз взять липовую картону. А КОРОЛИ спокойно берут настоящие чемпионства несколько лет подряд
>"...пук-пук про крепость..."
2021 год. Шесть изнасилований колбасни на их родном Энфилде.
P.S. У бездарного клоппа просто иссякли тренерские идеи и деньги на судей, вот скузи и ищут ему нелепые оправдания.
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Кожан мне брат, но истина дороже...
Мудрец Кожан справедливо акцентирует внимание на пресловутом скаузерском геморрое, однако, я полагаю, что корень ливерпульских проблем нынешнего сезона кроется в области урологии, а не проктологии. В этом сезоне, как абсолютно честно отмечают скаузеры, их игроки получили аномально большое количество травм в сравнении с остальными командами. Я как теоретик, а не практик (за этим к обращайтесь к самим портовым) могу предположить букет венерических заболеваний, усугубивший состояние и без того нездоровых организмов, больных СПИДом со времен Жерара Кандидозного Улья. Последний им через французский поцелуй передал французскую болезнь, от которой они страдают. Вон у Ван Дейка вслед за ногой скоро нос отвалится...
Источник: http://fapl.ru/posts/84964/?c=1#c7316554
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