Джо Коул претендует на работу с молодежной сборной Англии

Бывший полузащитник "Челси" Джо Коул стал еще одним претендентом на роль следующего главного тренера молодежной сборной Англии.

После провального выступления на молодежном Чемпионате Европы FA ищет замену Эйди Бутройду во главе команды U-21.



Лишь на днях пресса сообщала об интересе Ассоциации к Фрэнку Лэмпарду, уволенному с поста наставника "Челси" в январе.



По информации The Sun, у FA есть несколько других кандидатов, включая главного тренера КПР Марка Уорбертона, наставника юношеской сборной Англии U-17 Джастин Кокрейна и как раз Коула.



В данный момент 39-летний Коул трудится экспертом на телеканале BT Sport, однако его долгосрочные амбиции связаны с тренерской работой. Более того, Джо уже обладает лицензией УЕФА категории A и некоторое время занимался с молодежью из академии "Челси".