Ихеаначо заключил новый контракт с "Лестером"

Нападающий "Лестера" Келечи Ихеаначо заключил со своим клубом новый контракт, рассчитанный до 2024 года.

Ихеаначо выступает за "Лестер" после своего перехода из "Манчестер Сити" за 25 миллионов фунтов в августе 2017. За это время Келечи сыграл 117 матчей за "лис" и забил 32 гола с учетом всех соревнований.



Особенно хорош Ихеаначо в нынешнем сезоне, в котором он забил уже 12 голов. 24-летний нигериец отличился семь раз в четырех последних матчах за "Лестер" и был признан лучшим игроком в Премьер-Лиге по итогам марта.



От предыдущего контракта Ихеаначо оставался всего один год, однако в день матча против "Сити", бывшего клуба Келечи, "лисы" объявили о продлении сотрудничества с игроком.



Предполагается, что Ихеначо получил некоторую прибавку к своей зарплате, которая ранее составляла 60 тыс. фунтов в неделю.



"Не могу передать словами, что чувствую. Я в восторге, я счастлив, я ошеломлен! Это хороший момент, и я рад, что "Лестер" дал мне новый контракт".



"Я замечательно провожу здесь время. Это непросто, но здесь много хороших людей, с которыми приятно работать. Это славные люди, благодаря которым я чувствую себя комфортно и чувствую себя желанным с первого дня", — сообщил Ихеаначо.