Диего Годин рассказал, как едва не перешел в "Сити"

Бывший защитник "Атлетико" Диего Годин рассказал, как летом 2015 едва не перешел в "Манчестер Сити".

Шесть лет назад Годин был большой трансферной целью для "Сити". "Горожане" уже даже выплатили более 28 миллионов фунтов, что были прописаны в контракте Диего с "Атлетико" в качестве отступных.



Однако в последний момент сам Годин отказался от переезда в Англию и сохранил верность главному тренеру "Атлетико" Диего Симеоне.



"Да, это был летом 2015. "Манчестер Сити" обратился и заплатил больше, чем мои отступные, потому что я хотел расстаться по-хорошему".



"Я договаривался с "Атлетико", а "Сити" все подгонял меня. Чоло (Симеоне) узнал об это в Японии, где команда находилась в турне, хотя я сам был в Мадриде, потому что поздно вернулся с Кубка Америки".



"Помню, тогда Чоло подозвал Габи, Рауля Гарсию, Тиаго и всех остальных моих партнеров по команде, сказав им: "Если Годин уйдет, я тоже уйду". На следующий день я заключил новый контракт. Я должен поблагодарить его за это".



"Это показывает, каким коллективом мы обладали. У меня были и остаются там друзьям за пределами футбольного поля", — сообщил Годин AS.