Скоулз: "Сульшер заслуживает новый контракт, но должен что-нибудь выиграть"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз считает, что главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер заслуживает новый контракт.

В данный момент у Сульшера остается один год по контракту, и в марте появились слухи, что боссы "Юнайтед" уже приняли решение наградить норвежца новой сделкой по окончании сезона.



Скоулз одобряет эту идею, но сразу же предупреждает своего бывшего партнера по команде, что люди начнут сомневаться в квалификации Сульшера, если тот не обеспечит "дьяволам" трофеи.



"Думаю, он, наверное, заслуживает новый контракт. Мы видим прогресс относительно предыдущего тренера".



"Думаю, теперь команда выглядит гораздо интереснее, способа забивать больше голов, что ты в любом случае ожидаешь от "Юнайтед".



"Проблема лишь в одном: им нужно что-нибудь выиграть. Несколько поражений в полуфиналах тревожат, а проигрыш "Лестеру" в четвертьфинале Кубка Англии был особенно плох".



"Выбирая между Кубком Англии и Лигой Европы, я бы все равно предпочел выиграть Кубок Англии. Лига Европы — не то место, где "Юнайтед" хочет или должен быть".



"Однако они именно там, и у них отличные шансы выиграть этот турнир, учитывая оставшиеся в нем команды. Думаю, прогресс есть, но Оле просто нужно что-нибудь выиграть", — цитирует Скоулза Daily Mail.