Клопп: "Нужно выжать максимум из концовки сезона"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп призвал свою команду выжать максимум из концовки этого сезона.

В этом сезоне "Ливерпуль" не смог защитить титул Премьер-Лиги, однако говорить о том, что сезон провален, преждевременно.



"Красные" все еще могут запрыгнуть в топ-4, а вдобавок продолжают путь в Лиге Чемпионов, и именно на этом сосредоточен Клопп.



"Да, это ощущается как мини-сезон для нас. Еще многое стоит на кону. Мы не в лучшем положении для борьбы за путевку в Лигу Чемпионов, но мы приложим все усилия, чтобы получить путевку туда или в другой европейский турнир".



"Это наша работа, и это то, чего мы хотим. Мы хотим быть как можно успешнее. В начале сезона у нас были другие цели, что нормально, но сейчас ситуация такая, какая есть, и она вовсе не так плоха, как могла бы быть, и мы постараемся выжать максимум из концовки сезона".



"Другие команды находятся в более выгодном положении, и мы должны приложить все усилия для погони за ними. Удастся нам это или нет, станет ясно по определенным матчам вроде субботнего против "Арсенала". Мы почти исчерпали свой лимит на ошибки, и нас ждет тяжелый график. Когда ты в таком положении, как мы, тебе особо нечего терять, поэтому вперед!" — цитирует Клоппа Sky Sports.