Клопп: "Нужно выжать максимум из концовки сезона"
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп призвал свою команду выжать максимум из концовки этого сезона.
В этом сезоне "Ливерпуль" не смог защитить титул Премьер-Лиги, однако говорить о том, что сезон провален, преждевременно.
"Красные" все еще могут запрыгнуть в топ-4, а вдобавок продолжают путь в Лиге Чемпионов, и именно на этом сосредоточен Клопп.
"Да, это ощущается как мини-сезон для нас. Еще многое стоит на кону. Мы не в лучшем положении для борьбы за путевку в Лигу Чемпионов, но мы приложим все усилия, чтобы получить путевку туда или в другой европейский турнир".
"Это наша работа, и это то, чего мы хотим. Мы хотим быть как можно успешнее. В начале сезона у нас были другие цели, что нормально, но сейчас ситуация такая, какая есть, и она вовсе не так плоха, как могла бы быть, и мы постараемся выжать максимум из концовки сезона".
"Другие команды находятся в более выгодном положении, и мы должны приложить все усилия для погони за ними. Удастся нам это или нет, станет ясно по определенным матчам вроде субботнего против "Арсенала". Мы почти исчерпали свой лимит на ошибки, и нас ждет тяжелый график. Когда ты в таком положении, как мы, тебе особо нечего терять, поэтому вперед!" — цитирует Клоппа Sky Sports.
03.04.2021 11:00
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Тренировать Ливерпуль сложно, необходимо обладать терпением,
В новом сезоне Юргену его хватает теперь
Смотрите, Клоппу вся АПЛ нассала на китель,
Но он вытерпел, он вытер,
Размалёван как пи*ер, напудрены щёки,
У Клоппа сперма по ушам течёт,
Но это как раз то ,что он хотел,
Теперь раз в неделю старый пи*Ор веселит ливерпульских детей,
Потом устраивает дикие оргии в раздевалке,
Другие тренеры пожаловались на колбасную свалку,
Юрген пообещал: «Я исправлюсь», но дикий разврат продолжается,
Ходит ходуном скаузерский бордель,
Ломаются игроки, убегают веники,
Разброд и шатание в портовом цирке дю солей ...
Юрген! Юрген!
Вы не тренер!
Юрген! Юрген!
Вы не тренер
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