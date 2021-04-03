Моуриньо не планирует покупать голкипера

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо заявил, что не собирается покупать нового голкипера летом.

В данный момент у первого номера "Тоттенхэма" Уго Льориса остается только один год по контракту, и ранее ходили слухи, что капитан сборной Франции подумывает отправиться в ПСЖ.



Также пресса спекулировали о том, что на место 34-летнего француза может быть приглашен Дин Хендерсон из "Манчестер Юнайтед" или Майк Меньян из "Лилля", однако Моуриньо абсолютно доволен и Льорисом, и его дублером Джо Хартом.



"Я не хочу никого оскорбить и надеюсь, что люди просто примут мою точку зрения. Мы обладает лучшим голкипером в Англии и лучшим английским голкипером".



"Поэтому я доволен выбором своих вратарей и не думаю о том, что может или не может произойти летом. У Уго есть контракт. У Джо есть контракт. Я доволен обоими, и никаких проблем нет".



"Уго есть Уго. Он очень хороший голкипер. Он наш первый номер. Мне сложно это говорить, потому что Джо трудится с таким упорством и заслуживает больше, чем не сыграть ни минуты в Премьер-Лиге. Но такова реальность", — цитирует Моуриньо Sky Sports.