Фабиньо признался, что ему не нравилось играть защитника

Опорный полузащитник "Ливерпуля" Фабиньо признался, что поначалу не получал удовольствия от игры в центре обороны.

Значительный отрезок этого сезона Фабиньо отыграл на позиции центрального защитника, что стало вынужденной мерой по причине травм Виргила Ван Дейка, Джо Гомеса и Жоэля Матипа.



И хотя всегда казалось, что смена позиции прошла безболезненно для Фабиньо, в первые недели в новой роли 27-летний бразилец не чувствовал себя комфортно.



"Играя на позиции центрального защитника, я многому научился".



"Я научился получать удовольствие, играя на этой позиции, потому что поначалу мне это особо не нравилось!"



"Но затем при помощи своих партнеров по команде я значительно прибавил и научился некоторым вещам, связанным с игрой на этой позиции. Я также научился быть лидером, потому что с этой позиции ты видишь почти все и должен стараться командовать партнерами, организуя игру команды", — сообщил Фабиньо Sky Sports.