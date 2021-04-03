Фабиньо признался, что ему не нравилось играть защитника
Опорный полузащитник "Ливерпуля" Фабиньо признался, что поначалу не получал удовольствия от игры в центре обороны.
Значительный отрезок этого сезона Фабиньо отыграл на позиции центрального защитника, что стало вынужденной мерой по причине травм Виргила Ван Дейка, Джо Гомеса и Жоэля Матипа.
И хотя всегда казалось, что смена позиции прошла безболезненно для Фабиньо, в первые недели в новой роли 27-летний бразилец не чувствовал себя комфортно.
"Играя на позиции центрального защитника, я многому научился".
"Я научился получать удовольствие, играя на этой позиции, потому что поначалу мне это особо не нравилось!"
"Но затем при помощи своих партнеров по команде я значительно прибавил и научился некоторым вещам, связанным с игрой на этой позиции. Я также научился быть лидером, потому что с этой позиции ты видишь почти все и должен стараться командовать партнерами, организуя игру команды", — сообщил Фабиньо Sky Sports.
03.04.2021 09:00
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90% процентов футболистов РПЛ призналось, что симулируют радость при забитом голе)
Это к слову от удовольствия игры центральным защитником.
Играл неплохо, но иногда шёл в рискованные отборы, что приводило к пенальти и опасных штрафных.
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